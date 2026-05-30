Sao trẻ Italy sắp dự World Cup cùng Australia

Cristiano Volpato đứng trước cơ hội dự World Cup 2026 cùng Australia sau khi giấc mơ khoác áo đội tuyển Italy chính thức khép lại.

Volpato (Số 7) từng từ chối tuyển Australia.

Hành trình của Cristiano Volpato có thể trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất trước thềm World Cup 2026. Tiền vệ đang khoác áo Sassuolo từng từ chối cơ hội dự World Cup cùng Australia cách đây bốn năm, nhưng giờ lại đứng trước khả năng góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong màu áo chính đội tuyển này.

HLV Tony Popovic đã điền tên Volpato vào danh sách sơ bộ của Australia chuẩn bị cho World Cup 2026. Danh sách chính thức gồm 26 cầu thủ sẽ được công bố vào ngày 1/6.

Volpato sinh ra và lớn lên tại Sydney, sở hữu hai quốc tịch Australia và Italy. Trong những năm đầu sự nghiệp, anh lựa chọn khoác áo các đội trẻ Italy từ U19, U20 đến U21 với hy vọng một ngày được góp mặt trong đội tuyển áo thiên thanh.

Chính vì vậy, trước World Cup 2022, Volpato từng từ chối lời mời từ Australia. Khi ấy, cầu thủ sinh năm 2004 cho rằng anh không muốn đưa ra quyết định vội vàng liên quan đến tương lai thi đấu quốc tế của mình.

Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó khiến mọi thứ thay đổi. Italy tiếp tục trải qua giai đoạn thất vọng khi không thể giành vé dự World Cup 2026. Đội bóng từng bốn lần vô địch thế giới để thua Bosnia và Herzegovina trên chấm luân lưu ở vòng play-off hồi tháng 4, qua đó lỡ hẹn World Cup lần thứ ba liên tiếp.

Chiều ngược lại, Australia giành quyền góp mặt tại giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico. Điều này mở ra cơ hội để Volpato hiện thực hóa giấc mơ World Cup theo một con đường khác. Nếu được giữ lại trong danh sách cuối cùng, Volpato sẽ cùng Australia tranh tài ở bảng D với Paraguay, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Một quyết định từng bị trì hoãn suốt nhiều năm giờ có thể trở thành bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của cầu thủ trưởng thành từ bóng đá Italy.

