Thể thao

Ronaldo được khuyên ngồi dự bị ở World Cup 2026

  • Thứ sáu, 29/5/2026 19:33 (GMT+7)
Taylor Twellman - cựu tuyển thủ quốc gia Mỹ, phát biểu trên ESPN rằng tuyển Bồ Đào Nha có thể chơi hiệu quả hơn tại World Cup 2026 nếu Cristiano Ronaldo không đá chính.

Ronaldo liệu có chấp nhận ''lùi lại'' phía sau tại World Cup trên đất Bắc Mỹ?

“Đây là đội hình mạnh nhất mà Ronaldo từng có cùng tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup. Theo tôi, Bồ Đào Nha sẽ chơi tốt hơn nếu cậu ấy không đá chính”, Twellman nhận định.

Ý kiến này nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận trong giới chuyên môn và người hâm mộ. Ronaldo vẫn là một trong những chân sút giàu kinh nghiệm nhất của bóng đá thế giới, nhưng tuổi tác và cách vận hành chiến thuật của tuyển Bồ Đào Nha đang trở thành chủ đề được bàn luận nhiều hơn trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Lý do khiến nhiều chuyên gia đặt dấu hỏi về vai trò của cựu tiền đạo MU và Real Madrid nằm ở chiều sâu đội hình mà HLV Roberto Martinez đang sở hữu. Trên hàng công, tuyển Bồ Đào Nha hiện có nhiều lựa chọn chất lượng như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao hay Goncalo Ramos.

Theo một số quan điểm, đội bóng bán đảo Iberia có thể triển khai lối chơi linh hoạt hơn, đồng thời duy trì cường độ pressing cao hơn nếu không phụ thuộc quá nhiều vào Ronaldo. Trong khi đó, những người ủng hộ anh cho rằng kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng tạo khác biệt ở các trận đấu lớn vẫn là giá trị khó thay thế.

World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Ronaldo. Đây cũng chính là kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp của siêu sao 41 tuổi. Tuy đã tham dự 5 kỳ World Cup, Ronaldo chỉ có cho mình 8 bàn thắng. Con số không quá ấn tượng khi nhắc đến những số liệu xuyên suốt sự nghiệp của ''CR7''.

Thái Viên

