Ronaldo chơi lớn với World Cup 2026

Cristiano Ronaldo đầu tư vào LiveModeTV với tham vọng đưa World Cup 2026 đến gần hơn với người hâm mộ Bồ Đào Nha qua nền tảng số miễn phí.

Ronaldo tiếp cận kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp theo cách mới mẻ hơn.

Theo Bloomberg, Cristiano Ronaldo mua cổ phần của LiveModeTV - công ty truyền thông đứng sau kênh CazeTV nổi tiếng trên YouTube. Đây được xem là bước đi mới của siêu sao người Bồ Đào Nha trong lĩnh vực truyền thông thể thao, sau nhiều năm xây dựng hình ảnh toàn cầu ngoài sân cỏ.

LiveModeTV hiện là đơn vị vận hành CazeTV, nền tảng phát sóng thể thao kỹ thuật số từng gây tiếng vang tại Brazil nhờ mô hình phát miễn phí các sự kiện lớn trên YouTube. Với sự tham gia của Ronaldo, dự án này đặt mục tiêu mở rộng sức ảnh hưởng sang thị trường Bồ Đào Nha trong dịp World Cup 2026.

Theo kế hoạch ban đầu, khoảng 34 trận đấu tại World Cup 2026 sẽ được phát sóng miễn phí theo hình thức 100% digital. Đáng chú ý, toàn bộ trận của đội tuyển Bồ Đào Nha dự kiến đều xuất hiện trên nền tảng này. Người xem chỉ cần truy cập YouTube mà không phải trả phí hay đăng ký dịch vụ truyền hình truyền thống.

Nguồn tin cho biết Ronaldo xem đây là “sứ mệnh” nhằm giúp bóng đá tiếp cận khán giả theo cách hiện đại hơn. Cầu thủ 41 tuổi muốn tận dụng sức mạnh của nền tảng số để đưa các trận cầu lớn đến gần hơn với người hâm mộ trẻ tuổi, đặc biệt là nhóm khán giả thường xuyên theo dõi nội dung trên YouTube và mạng xã hội.

World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự và có nhiều trận đấu nhất (104 trận), diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Giải đấu được kỳ vọng tạo ra lượng khán giả trực tuyến khổng lồ, mở ra cuộc cạnh tranh mới giữa truyền hình truyền thống và các nền tảng phát sóng kỹ thuật số.

