Người Brazil chưa từng biến mất khỏi ngai vàng châu Âu

Brazil luôn có nhà vô địch Champions League trong 20 năm qua.
Trận chung kết Champions League 2025/26 giữa PSG và Arsenal không chỉ là cuộc chiến cho ngai vàng châu Âu, mà còn tiếp tục nối dài sự thống trị âm thầm của bóng đá Brazil tại sân chơi số một cấp CLB.
PSG bước vào trận đấu với Marquinhos trong vai trò thủ lĩnh hàng thủ lẫn đội trưởng đội bóng.
Trung vệ sinh năm 1994 tiếp tục là chốt chặn quan trọng của đại diện nước Pháp, bên cạnh tài năng trẻ Beraldo. Mùa trước, chính bộ đôi này góp công giúp PSG lần đầu vô địch Champions League.
Trong khi đó, Arsenal cũng sở hữu dấu ấn Brazil rất đậm nét. Gabriel Magalhaes là nhân tố chủ chốt nơi hàng phòng ngự, còn Gabriel Martinelli có một mùa Champions League bùng nổ với nhiều màn trình diễn nổi bật.
Gabriel Jesus hiện không còn giữ vai trò đá chính thường xuyên nhưng vẫn là phương án giàu kinh nghiệm của Mikel Arteta.
Việc hai đội vào chung kết đều có cầu thủ Brazil đồng nghĩa xứ samba chắc chắn sẽ tiếp tục sở hữu nhà vô địch Champions League mùa thứ 21 liên tiếp.
Chuỗi thành tích đặc biệt ấy bắt đầu từ mùa 2005/06, khi Barcelona đăng quang cùng Ronaldinho, Belletti, Sylvinho và Edmilson. Kể từ đó, mọi đội vô địch Champions League đều có ít nhất một cầu thủ Brazil trong đội hình.
Trong hơn hai thập kỷ qua, Marcelo và Casemiro là những cầu thủ Brazil thành công nhất tại giải đấu với 5 danh hiệu cùng Real Madrid. Marquinhos cũng đang dần trở thành biểu tượng mới của bóng đá Brazil ở Champions League sau nhiều năm gắn bó với PSG.
Lần gần nhất Champions League không chứng kiến một cầu thủ Brazil nâng cúp đã diễn ra từ mùa 2004/05, thời điểm Liverpool đánh bại AC Milan ở Istanbul. Trớ trêu thay, phía Milan khi đó lại sở hữu ba ngôi sao Brazil gồm Kaka, Cafu và Dida.
