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Real Madrid muốn đưa Luka Modric trở lại câu lạc bộ
Tuyển thủ Croatia đang thuộc biên chế AC Milan với bản hợp đồng có thời hạn đến ngày 30/06. Ở tuổi 40, anh sẽ trở thành cầu thủ tự do sau khi giao kèo giữa đôi bên kết thúc. Hiện tại, Modric vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai, bởi anh muốn dồn toàn bộ sự tập trung cho Croatia tại World Cup 2026.
Phía Real Madrid cũng nhiều lần trao đổi nội bộ về việc này. Chủ tịch Florentino Perez đánh giá cao tầm ảnh hưởng của ngôi sao 40 tuổi và mong muốn tận dụng kinh nghiệm của anh cho sự phát triển câu lạc bộ lâu dài.
Bản thân tiền vệ người Croatia cũng từng bày tỏ ý muốn định cư tại Madrid sau khi treo giày, điều này càng làm tăng khả năng xảy ra một cuộc tái hợp giữa anh với đội chủ sân Bernabeu trong tương lai.
Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.