Real Madrid dành đặc ân cho Modric

Ban lãnh đạo Real Madrid vừa bày tỏ nguyện vọng đưa Luka Modric trở lại câu lạc bộ trong một vai trò quản lý ngay sau khi anh kết thúc sự nghiệp thi đấu.

Real Madrid muốn đưa Luka Modric trở lại câu lạc bộ

Tuyển thủ Croatia đang thuộc biên chế AC Milan với bản hợp đồng có thời hạn đến ngày 30/06. Ở tuổi 40, anh sẽ trở thành cầu thủ tự do sau khi giao kèo giữa đôi bên kết thúc. Hiện tại, Modric vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai, bởi anh muốn dồn toàn bộ sự tập trung cho Croatia tại World Cup 2026.

Phía Real Madrid cũng nhiều lần trao đổi nội bộ về việc này. Chủ tịch Florentino Perez đánh giá cao tầm ảnh hưởng của ngôi sao 40 tuổi và mong muốn tận dụng kinh nghiệm của anh cho sự phát triển câu lạc bộ lâu dài.

Bản thân tiền vệ người Croatia cũng từng bày tỏ ý muốn định cư tại Madrid sau khi treo giày, điều này càng làm tăng khả năng xảy ra một cuộc tái hợp giữa anh với đội chủ sân Bernabeu trong tương lai.

Tại AC Milan, tình hình của ngôi sao 40 tuổi đang có những biến động đáng kể. Ban đầu, anh muốn tiếp tục gắn bó với sân San Siro. Tuy nhiên, việc câu lạc bộ sa thải Giám đốc Thể thao Igli Tare và huấn luyện viên trưởng Massimiliano Allegri, những người có mối quan hệ thân thiết với anh, khiến tiền vệ này có thể cân nhắc lại lựa chọn.

Quyết định chính thức về vai trò mới của Modric tại Real Madrid dự kiến được công bố sau khi anh hoàn thành nghĩa vụ đội tuyển quốc gia tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ.

Modric vẫn chưa già Ở độ tuổi 40, Luka Modric vẫn chinh phục người hâm mộ bằng những màn trình diễn đẳng cấp trong màu áo mới AC Milan. Nhiều người đặt ra câu hỏi đâu mới là điểm giới hạn của chàng tiền vệ người Croatia.