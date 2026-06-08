Siêu phẩm của Modric giúp Croatia hạ Slovenia

Siêu phẩm của Luka Modric góp phần giúp Croatia đánh bại Slovenia với tỷ số 2-1 ở trận giao hữu vào rạng sáng 8/6.

Modric góp một bàn thắng giúp Croatia đánh bại Slovenia

Cuộc đối đầu giữa Croatia và Slovenia trên sân Stadion Andelko Herjavec khép lại với một kịch bản không dành cho những người yếu tim. Dù được đánh giá cao hơn, đội quân áo caro phải trải qua 90 phút đầy sóng gió mới có thể khuất phục được người hàng xóm kiên cường.

Sau hiệp một bế tắc, bước ngoặt trận đấu đã đến ở phút 51. Đẳng cấp của một huyền thoại đã lên tiếng khi Luka Modric tung cú dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vùng cấm sau đường kiến tạo của Ivan Perisic, đưa bóng găm thẳng vào lưới. Bàn thắng mở tỷ số của "nhạc trưởng" 40 tuổi giúp Croatia chơi thanh thoát hơn và liên tục tạo ra sức ép lên phần sân đối phương.

Tuy nhiên, sự thiếu tập trung của hàng thủ khiến đội chủ nhà phải trả giá. Phút 83, tận dụng khoảnh khắc hớ hênh của các hậu vệ Croatia, Andraz Sporar dứt điểm quyết đoán, san bằng tỷ số 1-1 cho Slovenia. Bàn thua này như một "gáo nước lạnh" dội vào tham vọng của thầy trò Zlatko Dalic.

Khi tất cả đã nghĩ về một kết quả hòa, kịch tính lại nổ ra ở phút 90+3. Từ đường chuyền bằng đầu tinh tế của Josip Stanisic, Mario Pasalic có mặt đúng lúc trong vùng cấm, tung cú sút đầy uy lực vào góc cao khung thành, không cho thủ môn Jan Oblak bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Chiến thắng 2-1 là bài kiểm tra quan trọng về bản lĩnh vượt khó của đội chủ nhà. Dù còn những sai sót ở hàng phòng ngự, sự tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao như Modric và Pasalic hứa hẹn sẽ giúp Croatia thêm tự tin ở World Cup 2026 sắp tới

Modric vẫn chưa già Ở độ tuổi 40, Luka Modric vẫn chinh phục người hâm mộ bằng những màn trình diễn đẳng cấp trong màu áo mới AC Milan. Nhiều người đặt ra câu hỏi đâu mới là điểm giới hạn của chàng tiền vệ người Croatia.