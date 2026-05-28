Real Madrid sẵn sàng đưa Modric trở lại

  • Thứ năm, 28/5/2026 19:35 (GMT+7)
Chủ tịch Florentino Perez được cho là sẵn sàng trao cho Luka Modric bất kỳ vai trò nào tại Real Madrid sau khi tiền vệ người Croatia giải nghệ.

Modric luôn được Real chào đón mọi lúc.

Tương lai của Modric đang dần rời xa sân cỏ. Sau mùa giải không trọn vẹn cùng AC Milan, tiền vệ người Croatia được cho sẽ quyết định khép lại sự nghiệp sau World Cup 2026, giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 11/6.

Theo AS, Modric muốn chia tay bóng đá trong màu áo đội tuyển Croatia thay vì tiếp tục kéo dài sự nghiệp ở tuổi gần 41. Mùa này, anh ra sân 35 trận cho Milan, ghi 2 bàn và có 3 kiến tạo. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, cựu sao Real Madrid vẫn góp công giúp “Rossoneri” đua vé Champions League tới vòng cuối Serie A.

Tuy nhiên, chấn thương gãy xương gò má gặp phải trong trận đấu với Juventus cách đây một tháng khiến Modric phải nghỉ thi đấu dài hạn. Sự vắng mặt của anh cũng ảnh hưởng lớn tới Milan ở giai đoạn quyết định, khi đội bóng của HLV Massimiliano Allegri rơi xuống Europa League sau thất bại trước Cagliari.

Dẫu vậy, Modric vẫn để lại dấu ấn lớn tại San Siro chỉ sau một mùa giải. Tinh thần chuyên nghiệp và sự tận hiến giúp tiền vệ người Croatia nhanh chóng chiếm được cảm tình từ người hâm mộ Milan.

Thậm chí, chủ nhân Quả bóng Vàng 2018 còn cho CLB Italy mượn danh hiệu cá nhân cao quý này để trưng bày trong bảo tàng đội bóng.

Trong bối cảnh ngày giải nghệ đến gần, Real Madrid được cho là đã chuẩn bị sẵn kế hoạch dành cho Modric. Chủ tịch Florentino Perez từng hứa với tiền vệ người Croatia trong lễ tri ân cuối mùa trước rằng cánh cửa Bernabeu sẽ luôn rộng mở với anh.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Modric có thể trở lại Real Madrid với vai trò cố vấn, giám đốc thể thao hoặc tham gia vào bộ máy điều hành bóng đá của CLB. Với tầm ảnh hưởng lớn cùng vị thế đặc biệt trong lòng người hâm mộ, tiền vệ sinh năm 1985 vẫn được xem là một biểu tượng tại sân Bernabeu.

Modric xác định thời điểm giải nghệ

Tiền vệ kỳ cựu Luka Modric nhiều khả năng chính thức treo giày sau khi kết thúc chiến dịch World Cup 2026 cùng Croatia.

28:1671 hôm qua

Modric đi vào lịch sử với World Cup thứ năm

Luka Modric tiếp tục được Croatia triệu tập dự World Cup 2026, giải đấu được xem là điểm kết thúc cho sự nghiệp quốc tế huyền thoại của anh.

19:12 18/5/2026

Modric đứng trước quyết định lớn sau World Cup

Luka Modric bắt đầu cân nhắc tương lai sau chấn thương nghiêm trọng, trong bối cảnh hợp đồng với AC Milan sắp hết hạn và World Cup 2026 đã cận kề.

15:36 12/5/2026

Modric vẫn chưa già Ở độ tuổi 40, Luka Modric vẫn chinh phục người hâm mộ bằng những màn trình diễn đẳng cấp trong màu áo mới AC Milan. Nhiều người đặt ra câu hỏi đâu mới là điểm giới hạn của chàng tiền vệ người Croatia.

Đào Trần

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

