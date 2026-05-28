Lý do Ronaldo khó trở thành HLV

Cristiano Ronaldo được cho phù hợp với vai trò lãnh đạo nếu tái hợp Manchester United hơn trở thành HLV vì tính cách quá quyết liệt và dễ nổi nóng.

Cựu tiền vệ Eric Djemba-Djemba từng sát cánh cùng Ronaldo tại Old Trafford nhận định CR7 khó trở thành HLV bởi tính cách quá giàu tham vọng và dễ mất bình tĩnh. Theo anh, vị trí Giám đốc hoặc Điều hành CLB sẽ phù hợp hơn sau khi giải nghệ.

"Cristiano luôn muốn nhiều hơn nữa, lúc nào cũng muốn tiến lên phía trước. Tôi không bất ngờ khi cậu ấy vẫn chơi bóng ở tuổi 41 bởi ngay từ năm 17 tuổi, Ronaldo sống với tâm lý như thế. Nhưng làm HLV sẽ rất khó với cậu ấy, bởi Ronaldo nổi nóng rất nhanh", Djemba-Djemba chia sẻ.

Ở tuổi 41, Ronaldo duy trì phong độ đáng kinh ngạc khi cùng Al Nassr vô địch Saudi Pro League 2025/26, đồng thời hướng tới cột mốc 1.000 bàn thắng chuyên nghiệp trong sự nghiệp.

CR7 cũng sẽ dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup hè này. Trong khi đó, tương lai của anh khá khó đoán, từ khả năng sang MLS chơi bóng cùng Lionel Messi cho tới việc tham gia điều hành một CLB lớn.

Nhiều cựu cầu thủ MU tin rằng Ronaldo có thể trở lại Old Trafford trong vai trò lãnh đạo. Danny Simpson cho rằng tinh thần chiến thắng, tư duy chuyên nghiệp cùng tình yêu dành cho MU sẽ giúp Ronaldo tạo ra ảnh hưởng lớn phía sau hậu trường.

Wes Brown thậm chí khẳng định CR7 có đầy đủ tố chất để bước vào phòng điều hành thay vì nghiệp huấn luyện. Trong khi đó, Quinton Fortune cho hay Ronaldo đủ tiềm lực để trở thành cổ đông hoặc đồng sở hữu MU.

Ronaldo còn hợp đồng với Al-Nassr tới năm 2027. Siêu sao người Bồ Đào Nha hy vọng được thi đấu cùng con trai Cristiano Jr trước khi giải nghệ. Dù tương lai chưa rõ ràng, cánh cửa Old Trafford được cho là luôn rộng mở với CR7.