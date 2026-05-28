Hai cánh cửa mới mở ra cho Rashford

Barcelona đẩy Marcus Rashford vào thế khó khi chuyển hướng sang Anthony Gordon, qua đó buộc MU phải tính đến các thương vụ trao đổi vào hè này.

Rashford đứng trước tương lai đầy bất định tại MU sau khi Barcelona tiến sát thỏa thuận chiêu mộ Anthony Gordon, động thái gần như khép lại cơ hội để tiền đạo người Anh gắn bó với sân Camp Nou.

Thay vì kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá khoảng 26 triệu bảng, đội chủ sân Camp Nou đạt thỏa thuận chiêu mộ Gordon của Newcastle với mức phí được cho lên tới 69,3 triệu bảng.

Theo The Athletic, ban lãnh đạo Barca đánh giá Gordon phù hợp hơn nhờ khả năng chơi đa năng trên hàng công, từ hai cánh tới vị trí trung phong. Điều đó khiến Rashford rơi vào thế khó dù anh để lại dấu ấn nhất định trong màu áo Blaugrana.

Khả năng trở lại Old Trafford của Rashford lúc này không mấy sáng sủa. Trong bối cảnh đó, MU được cho là cân nhắc 2 phương án trao đổi cầu thủ để giải quyết bài toán Rashford.

Cựu trung vệ Jaap Stam gợi ý thương vụ hoán đổi với AC Milan, trong đó Rashford sang Serie A còn Rafael Leao cập bến Old Trafford. Stam đánh giá Leao là mẫu cầu thủ giàu tốc độ, kỹ thuật và đủ khả năng tạo khác biệt cho hàng công "Quỷ đỏ".

Đồng thời truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ MU cũng theo dõi sát tiền vệ trẻ Marc Casado của Barcelona. Đây có thể là chìa khóa cho một thỏa thuận mới đưa Rashford trở lại Camp Nou theo chiều ngược lại. Casado có thể là phương án thay thế lâu dài cho Casemiro.

Rashford hiện còn hợp đồng với MU tới năm 2028 và nhận mức lương khoảng 325.000 bảng mỗi tuần. Con số khá cao khiến việc tìm bến đỗ mới cho anh trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Siêu phẩm của Rashford tại El Clasico Rạng sáng 11/5, Rashford đã lập một siêu phẩm mở tỷ số cho Barcelona trước Real Madrid thuộc vòng 35 La Liga 2025/26.