Man City có thể chốt tân binh giá 50 triệu bảng từ Tottenham

Theo AS, hậu vệ Pedro Porro đang nằm trong tầm ngắm của Manchester City ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Man City đặt Pedro Porro vào tầm ngắm

Dù Tottenham đang nỗ lực thuyết phục Porro gia hạn, quá trình thương thảo hiện vẫn rơi vào bế tắc khi hậu vệ người Tây Ban Nha chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi dự án mới tại London.

Nắm bắt cơ hội, Man City nhanh chóng tiếp cận Porro trong bối cảnh World Cup 2026 chuẩn bị khởi tranh. Cả cầu thủ lẫn CLB chủ quản đều nhận được những tín hiệu rõ ràng từ phía đội chủ sân Etihad.

Đáng chú ý, Porro từng thuộc biên chế "The Citizens" từ năm 2019 đến 2022 nhưng liên tục được đem cho mượn tại Real Valladolid và Sporting CP trước khi bị bán đứt.

Về phía Tottenham, Roberto De Zerbi coi Porro là hạt nhân không thể thay thế trong kế hoạch xây dựng đội hình mùa tới. Tuy nhiên, với sức hấp dẫn từ nửa xanh thành Manchester, Spurs phải chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất.

Tottenham được cho là đặt ra mức giá khởi điểm lên tới 50 triệu bảng. Đây là con số không hề nhỏ, khẳng định quyết tâm của đội bóng Bắc London trong việc bảo vệ trụ cột của mình.

Tuyển thủ Tây Ban Nha phải sớm quyết định tương lai trong thời gian tới. Anh có thể tiếp tục gắn bó với triều đại của De Zerbi hoặc chuyển tới một bến đỗ tham vọng hơn để cạnh tranh các danh hiệu lớn.

Sự kiên quyết từ phía Tottenham và túi tiền không đáy của Man City dự báo tạo nên một trong những thương vụ tốn nhiều giấy mực ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

