Thêm cầu thủ cân nhắc rời Man City

Nico Gonzalez đang cân nhắc nghiêm túc đến việc rời Manchester City ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Nico Gonzalez có thể rời Manchester City ngay hè này

Dù từng được Pep Guardiola ưu ái gọi là "tiểu Rodri", tiền vệ người Tây Ban Nha không thể chiếm được niềm tin từ ban huấn luyện khi chỉ đá chính vỏn vẹn 2 lần trong 17 trận gần nhất.

Với việc hợp đồng vẫn còn 3 năm, Nico đang trở thành mục tiêu săn đón sát sao của các ông lớn tại La Liga và Serie A.

Tương lai của ngôi sao sinh năm 2002 càng trở nên mờ mịt khi Man City hiện ráo riết nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Elliott Anderson (Nottingham Forest). Nếu thương vụ này thành công, cơ hội ra sân của Nico sẽ bị thu hẹp đáng kể.

Ngoài cựu tiền vệ Porto, nhiều cầu thủ Man City cũng phải đối mặt với viễn cảnh không chắc chắn về tương lai sau khi Pep Guardiola chính thức nói lời chia tay đội bóng.

Sau một thập kỷ huy hoàng với 20 danh hiệu lớn nhỏ, nhà cầm quân 55 tuổi quyết định dứt áo ra đi vào cuối mùa giải năm nay bất chấp việc còn một năm hợp đồng. Khoảng trống mà ông để lại, cùng áp lực từ 115 cáo buộc vi phạm tài chính, khiến hệ thống tại Etihad có dấu hiệu lung lay.

Bên cạnh Nico, Man City còn đối mặt với nguy cơ mất Rodri. Ngôi sao mang áo số 16 vốn nằm trong tầm ngắm của Real Madrid từ lâu. "Los Blancos" vẫn cân nhắc chiêu mộ anh bất chấp mối lo ngại về tiền sử chấn thương dây chằng.

Trong bối cảnh những trụ cột như Bernardo Silva và John Stones cũng xác nhận rời đi, "The Citizens" đang đối mặt một cuộc đại tu đội hình cực kỳ lớn ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

