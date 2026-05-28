Tranh cãi trang phục của tay vợt Nhật Bản ở Pháp Mở rộng 2026

Naomi Osaka trở thành tâm điểm tranh cãi khi bộ trang phục lấy cảm hứng từ tháp Eiffel khiến đối thủ phản ứng dữ dội về sự thiên vị trong thi đấu.

Trang phục trước và trong khi thi đấu của Naomi Osaka.

Hôm 27/5, tay vợt người Nhật Bản đánh bại Laura Siegemund 6-3, 7-6 để giành quyền vào vòng hai Pháp Mở rộng 2026 gặp Donna Vekic. Tuy nhiên, trận đấu nhanh chóng bị phủ bóng bởi tranh cãi xoay quanh trang phục thi đấu.

Osaka xuất hiện với bộ trang phục do Nike thiết kế riêng, mô phỏng hình ảnh tháp Eiffel về đêm với tông vàng ánh kim và chi tiết đính kết lấp lánh. Cô còn khoác thêm áo choàng và váy đen trước khi bước vào sân, sau đó mới cởi bỏ trong quá trình khởi động.

Tuy nhiên, đối thủ Siegemund bày tỏ sự bất bình sau trận đấu. Tay vợt người Đức cho rằng việc Osaka được phép có thêm thời gian để thay trang phục là không công bằng, đồng thời chỉ trích việc các ngôi sao lớn trong làng quần vợt được ưu ái hơn về mặt quy định so với các tay vợt khác.

Siegemund nhấn mạnh rằng trong khi các vận động viên thường bị giám sát chặt chẽ từng giây, việc Osaka có thêm thời gian để thay đổi trang phục là điều gây tranh cãi, đặc biệt khi các quy định về thời gian vốn được áp dụng rất nghiêm ngặt.

Ở chiều ngược lại, Osaka tỏ ra bình thản trước tranh cãi. Cô cho biết bộ trang phục mang cảm hứng tháp Eiffel về đêm và coi các màn xuất hiện ở Grand Slam như một phần của yếu tố trình diễn bên cạnh thi đấu.

Tay vợt 28 tuổi thừa nhận từng lo ngại trang phục ánh kim có thể phản chiếu ánh sáng mặt trời, thậm chí khiến trọng tài yêu cầu thay đổi. Tuy nhiên, cô chuẩn bị sẵn phương án dự phòng nhưng cuối cùng không cần sử dụng.