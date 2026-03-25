Thánh địa Bernabeu biến thành sân tennis

Sân Santiago Bernabeu tạm đổi công năng để phục vụ quần vợt, khi được cải tạo thành khu tập luyện cho các tay vợt hàng đầu thuộc giải Mutua Madrid Open năm nay.

Đây được xem là bước đi mới trong tham vọng biến sân nhà của Real Madrid thành trung tâm tổ chức sự kiện thể thao đa năng. Theo kế hoạch, từ ngày 23 đến 30/4, mặt sân Bernabeu sẽ được tháo dỡ và lắp đặt các sân quần vợt phục vụ việc tập luyện.

Trong khi đó, các trận đấu chính thức của giải vẫn diễn ra tại tổ hợp Caja Magica từ 20/4 đến 3/5, nơi quy tụ những ngôi sao hàng đầu thế giới. Ở mùa giải gần nhất, chức vô địch đơn nam thuộc về Casper Ruud, còn nội dung nữ do Aryna Sabalenka thống trị.

Việc lựa chọn Bernabeu làm địa điểm tập luyện được đánh giá cao về mặt tiện lợi. Các tay vợt sẽ lưu trú tại khách sạn Eurobuilding, chỉ cách sân vài phút di chuyển. Đây cũng là lần hiếm hoi một sân bóng đá hàng đầu châu Âu được chuyển đổi để phục vụ quần vợt trong thời gian ngắn.

Để phục vụ kế hoạch này, lịch thi đấu của Real Madrid cũng có sự điều chỉnh đáng kể. Sau trận gặp Alaves, sân Bernabeu sẽ được bàn giao để cải tạo. Đội bóng Hoàng gia sẽ trải qua chuỗi trận sân khách liên tiếp tại Real Betis, Espanyol và đặc biệt là chuyến làm khách tới sân Camp Nou quyết định cuộc đua vô địch La Liga.

Động thái tiếp tục khẳng định định hướng phát triển Bernabeu thành địa điểm tổ chức đa sự kiện. Sau khi đăng cai các trận NFL, thánh địa của Madrid được cân nhắc cho nhiều sự kiện lớn khác, từ võ đài đến cả NBA.

