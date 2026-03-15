Tuyển Argentina phản đối UEFA

UEFA vừa thông báo cho Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) rằng trận Finalissima phải diễn ra tại sân Santiago Bernabeu (Madrid, Tây Ban Nha).

Trận Finalissima vẫn chưa chốt được địa điểm.

Ole tiết lộ đề xuất này gây ra phản ứng mạnh mẽ từ phía LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) và AFA. Theo hợp đồng ký kết giữa hai liên đoàn, trận Finalissima, cuộc đối đầu giữa nhà vô địch Euro và Copa America, phải được tổ chức tại một sân vận động trung lập để đảm bảo công bằng.

Việc chọn Bernabeu, sân nhà của đội tuyển Tây Ban Nha, được cho là mang lại lợi thế sân nhà rõ rệt cho "La Roja", vi phạm nguyên tắc trung lập. Do đó, CONMEBOL và AFA đề nghị dời trận đấu sang Italy, đây là đề xuất thiện chí nhất để màn so tài đáng chờ đợi giữa Messi và Yamal có thể diễn ra.

Để chứng minh sự cứng rắn về lập trường, phía Argentina cho biết họ sẵn sàng hủy trận đấu với tuyển Tây Ban Nha để thi đấu giao hữu với Serbia tại châu Âu.

AFA khẳng định tuyển Argentina không gặp vấn đề gì khi thi đấu trên lãnh thổ lục địa già. Nếu UEFA không thể chuyển trận Finalissima sang Italy, khả năng cao màn so tài trên phải hủy bỏ.

Việc chọn Italy được xem là giải pháp thỏa đáng cho cả hai bên, giúp duy trì tính công bằng và phù hợp với lịch trình chuẩn bị của Argentina. Trận Finalissima được tổ chức lần đầu năm 2022, khi Argentina thắng Italy 3-0.

Tuyển Argentina cũng rất muốn chơi trận Finalissima năm nay, xem đó là màn chuẩn bị quan trọng cho World Cup 2026.