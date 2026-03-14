Chủ tịch Barca: 'Xavi là kẻ thua cuộc'

  • Thứ bảy, 14/3/2026 08:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ông Joan Laporta có những phát ngôn mạnh mẽ nhắm vào cựu HLV Xavi Hernandez trong bối cảnh chiến dịch tranh cử Chủ tịch Barcelona đang nóng lên từng ngày.

Mối quan hệ giữa Laporta và Xavi (bìa phải) đổ vỡ.

Trên Sport, Laporta tuyên bố: "Xavi để mình bị Victor Font lợi dụng". Ông cũng nhấn mạnh rằng những gì Xavi đang làm phản ánh sự đúng đắn của ban lãnh đạo Barcelona khi quyết định sa thải HLV này 2 năm trước.

Đồng thời, Laporta cũng khẳng định Xavi mang tâm thế của "kẻ thua cuộc", trong khi HLV hiện tại Hansi Flick mang lại "động lực thắng cuộc" với gần như cùng đội hình cầu thủ.

Những bình luận được đưa ra trong bối cảnh Xavi vừa có những phát ngôn gây tranh cãi, ngay trong thời điểm nhạy cảm của cuộc tranh cử Chủ tịch CLB. Bằng chứng là Xavi công khai ủng hộ Victor Font, đối thủ chính của Laporta trong cuộc bầu cử.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ La Vanguardia, cựu HLV Barcelona tiết lộ việc Messi quay trở lại Camp Nou vào năm 2023 thực sự gần như chắc chắn. Theo Xavi, bản thân Messi cũng rất muốn trở lại đội bóng cũ. Tuy nhiên, thương vụ cuối cùng bị dừng lại bởi Laporta.

Đáp lại, Laporta bày tỏ sự thất vọng và tổn thương vì Xavi "để mình bị lợi dụng" nhằm tấn công ông và một số người thân cận trong nội bộ. Khép lại vấn đề, Laporta cáo buộc Font đang cố gắng "làm bẩn" quá trình bầu cử bằng cách sử dụng Xavi để chia rẽ người hâm mộ và gây tổn hại cho CLB.

    Ten Hag hối hận vì phũ với Ronaldo

    Erik ten Hag thừa nhận cách ông xử lý Cristiano Ronaldo tại Manchester United gây tổn hại cho chính sự nghiệp của bản thân, đồng thời để lại hậu quả lâu dài.

    Đề nghị 100 triệu euro dành cho Tonali

    Arsenal sẵn sàng chi tới 100 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ Sandro Tonali từ Newcastle United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.

    Valverde là món hời của Real Madrid

    Federico Valverde là một những thương vụ đầu tư thành công nhất của Real Madrid trong hơn một thập kỷ qua.

