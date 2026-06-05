Liên tiếp bố trí trọng tài ngoại bắt các trận đấu có HLV Popov

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) bố trí trọng tài ngoại điều hành trận đấu giữa Thể Công - Viettel với CLB Công an Hà Nội ở vòng 26 V.League 2025/26.

Trọng tài Tuan Mohd Yaasin làm nhiệm vụ chính trong trận đấu giữa Thể Công Viettel với CLB Công an Hà Nội. Ảnh: VPF.

Theo đó, trọng tài FIFA người Malaysia Tuan Mohd Yaasin làm nhiệm vụ chính trong trận đấu giữa Thể Công - Viettel với CLB Công an Hà Nội diễn ra lúc 18h ngày 7/6 trên sân Thiên Trường.

Theo lịch thi đấu, vòng 26 V.League sẽ đồng loạt diễn ra vào lúc 18h ngày 7/6. Dù chức vô địch đã sớm thuộc về CLB Công an Hà Nội, cuộc đua ở nhóm đầu bảng vẫn diễn ra gay cấn, đặc biệt là cuộc cạnh tranh vị trí á quân. Hiện tại, Thể Công - Viettel đang có 51 điểm, tạm xếp thứ hai trên bảng xếp hạng. Phía sau họ, Ninh Bình và Hà Nội lần lượt bám đuổi với 48 và 45 điểm. Với cục diện này, đội bóng áo lính nắm trong tay quyền tự quyết cho tấm HCB. Một chiến thắng trước nhà đương kim vô địch sẽ giúp thầy trò HLV Velizar Popov hoàn thành mục tiêu khép lại mùa giải với tấm huy chương bạc.

Lý do thứ hai khiến VPF phải phân trọng tài ngoại liên quan tới các phát biểu gần đây của HLV Popov. Cựu HLV Thanh Hóa liên tục phàn nàn về công tác trọng tài, có các chỉ trích tiêu cực nhắm vào ban tổ chức giải đấu. Ông phản ứng với hầu như mọi khía cạnh của công tác tổ chức. Nhiều phát ngôn của ông Popov được giới quan sát đánh giá là thiếu thiện chí và không có tính xây dựng. Việc bố trí trọng tài ngoại trong trường hợp này có thể là nỗ lực của VPF nhằm đảm bảo tính khách quan ở mức cao nhất trong những trận cầu có HLV Popov và CLB Thể Công - Viettel tham dự.

Về phần trọng tài Tuan Mohd Yaasin, ông sinh năm 1992, thuộc nhóm FIFA Elite của Malaysia và thường xuyên được Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) phân công cầm còi tại các giải đấu khu vực lẫn châu lục.

Với người hâm mộ Việt Nam, ông Tuan Mohd Yaasin không phải cái tên xa lạ. Ông từng điều hành nhiều trận đấu tại V.League như Khánh Hòa gặp Đà Nẵng (vòng 7) hay Thanh Hóa đối đầu CLB Công an Hà Nội (vòng 11) ở mùa giải 2023. Ngoài ra, vị trọng tài này cũng bắt chính trận Nam Định gặp Thanh Hóa tại vòng 22 mùa trước.

Trước đó, ở vòng 25, khi đội bóng này làm khách trước CLB Công an TP.HCM, VPF cũng phân công trọng tài Malaysia, ông Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman, điều hành. Trận đấu đó kết thúc với tỷ số hòa 1-1, và sau trận, HLV Velizar Popov cũng có những phát biểu gay gắt về công tác điều hành giải nói chung và công tác trọng tài nói riêng.

BXH V.League 2025/26 trước vòng 26. Ảnh: VPF.