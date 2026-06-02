HAGL xếp hạng 10 cũng là thành công

HAGL đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng V.League 1 2025/26 sau vòng 25. Với đội bóng phố núi, đây là thành công.

Mùa 2021, hạng 1.

Mùa 2022, hạng 6.

Mùa 2023 và 2023/24, hạng 10.

Mùa 2025/26 này, vẫn là hạng 10/14 sau 25/26 vòng, coi như "khóa sổ" mùa giải.

Nhìn thì tưởng HAGL đang đi xuống. Nhưng với đội bóng phố núi, hạng 10 mùa này cũng có thể xem là thành công.

HAGL giờ chỉ là tập hợp của rất nhiều cầu thủ trẻ, không còn các ngôi sao dẫn dắt, ngoại binh ở trình độ vừa phải. Ảnh: HAGL.

Trụ được hạng là thành công

Người hâm mộ phố núi có lẽ đã quên hình ảnh HAGL đua vô địch mạnh mẽ như mùa giải 2021 hay đứng ở vị trí thứ 6 như mùa 2022. 5 năm đã qua, trước khi mùa bóng bị hủy vì Covid-19, đoàn quân của HLV Kiatisak Senamuang dẫn đầu bảng xếp hạng V.League với 29 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với đội xếp sau là Viettel (nay là Thể Công-Viettel).

Từ mùa 2023 đến nay, HAGL không còn xuất hiện ở cuộc cạnh tranh ngôi vị quán quân, thay vào đó là cuộc chiến trụ hạng.

Mùa này, thầy trò HLV Lê Quang Trãi chỉ quanh quẩn ở vị trí thứ 14 và 13 trong 10 vòng đầu. Thời điểm tháng 10/2025, sau thất bại 0-3 trước Hải Phòng, nhiều người nghĩ HAGL sẽ xuống hạng, hoặc chí ít sẽ phải đá trận play-off.

Về khâu phòng ngự, đội bóng phố núi chơi không đến nỗi nào. Số bàn thua của HAGL hiện là 34, đứng thứ 7 toàn giải, ngang ngửa tốp đầu V.League. Theo Sofascore, đội bóng của ông bầu Đoàn Nguyên Đức đang là CLB có số pha cắt bóng trung bình mỗi trận cao nhất (39). HAGL cũng đang có 5 trận giữ sạch lưới, đứng thứ 6, bằng với những đại gia như Thép Xanh Nam Định, Ninh Bình...

Điểm yếu của đội chủ sân Pleiku là khâu tấn công. HAGL đang có trung bình 10 cú sút mỗi trận, đứng thứ 9 toàn giải. Tuy nhiên, thầy trò HLV Lê Quang Trãi chỉ ghi vỏn vẹn 23 bàn, bằng đội cuối bảng PVF-CAND, và chỉ hơn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (15 bàn).

Một đội bóng từng tự hào vì lối chơi tấn công kiểm soát hào hoa, sao giờ lại sa sút tới mức ấy. Lý do nằm ở khâu chuyển nhượng. Bốn năm qua, HAGL đã chứng kiến cuộc tháo chạy lớn nhất trong lịch sử CLB. Từ những ngôi sao hạng A như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh tới nhóm phía sau như Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng... HAGL đã chia tay gần như toàn bộ lứa 1 và 2 của Học viện HAGL JMG năm xưa.

Với tổng giá trị đội hình chỉ xếp hạng 13/14 V.League, HAGL đứng hạng 10 đã là quá thành công. Đồ họa: Transfermarkt.

Trần Minh Vương, nội binh được Sofascore chấm điểm cao nhất, cũng là người có số đường chuyền quyết định cao nhất (trung bình 1,2 keypass mỗi trận) HAGL tại V.League 2024/25, giờ đã là cầu thủ của Trường Tươi Đồng Nai. Châu Ngọc Quang cũng như Trần Bảo Toàn, hai nhân tố dẫn đầu danh sách số lần trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng (8) và danh sách số lần qua người thành công mỗi trận (lần lượt là 1,6 và 2,1), đã chuyển sang Ninh Bình. Nếu không xét các ngoại binh; Minh Vương, Ngọc Quang và Bảo Toàn chính là ba mảnh ghép sở hữu khả năng sáng tạo cũng như tạo đột biến tốt nhất HAGL mùa trước.

Về khâu điều phối bóng, hai chân chuyền nội tốt nhất toàn đội: Dụng Quang Nho (29,2 đường chuyền chính xác mỗi trận, trong đó 2,9 là chuyền dài) và Lê Văn Sơn (26,8 và 2,3) cũng đã có đội bóng mới. Quang Nho đang khoác áo Ninh Bình còn Trường Tươi Đồng Nai là CLB chủ quản hiện tại của Văn Sơn.

Ở mặt trận phòng ngự, Phạm Lý Đức, nội binh có số lần phá bóng giải nguy mỗi trận cao nhất HAGL mùa trước (2,5), đang đầu quân cho PVF-CAND, đối thủ của chính đội bóng phố núi ở cuộc chiến trụ hạng mùa này.

Về ngoại binh, ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, HAGL buộc phải chia tay tiền vệ Khevin Fraga. Theo Soccerway, từ khi gia nhập đội bóng của bầu Đức hồi đầu mùa, tân binh mang áo số 8 chỉ đá 5 trận rồi rời đội vì chấn thương dây chằng. Trước đó, kết thúc mùa 2024/25, HAGL cũng tạm biệt Washington Brandao, chân sút số một của đội với 6 lần lập công.

Hiện tại, HAGL đang đứng áp chót về giá trị đội hình tại V.League 2025/26. Đội chủ sân Pleiku được Transfermarkt định giá 2,2 triệu euro, chỉ cao hơn Đông Á Thanh Hóa (2 triệu euro). Với những biến động nhân sự và nội lực hiện tại, HAGL trụ lại V.League đã là thành công.

Chờ đợi gì ở HAGL tại V.League 2026/27?

Nếu chỉ tính các nội binh, bộ khung của HAGL mùa này là những cầu thủ từ 26 tuổi trở xuống. Đó là thủ môn Trần Trung Kiên (sinh năm 2003); các hậu vệ Đinh Quang Kiệt (2007), Phan Du Học (2001), Nguyễn Thanh Nhân (2000), Võ Phước Bảo (2004) và tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên (2002).

Trên băng ghế dự bị, HLV Lê Quang Trãi còn đó một sao mai chưa thi tốt nghiệp THPT như Quang Kiệt là tuyển thủ U19 Việt Nam Trần Gia Bảo. Chàng trai sinh năm 2008 là người để lại dấu ấn ở 2 trên 3 bàn thắng trong thắng lợi 3-1 trước Hà Nội tối 31/5. Đây là chiến thắng đáng giá nghìn vàng, trực tiếp giúp HAGL trụ hạng.

Theo Transfermarkt, HAGL cũng đang là tập thể có độ tuổi trung bình trẻ nhất V.League 2025/26 (24,4), trẻ ngang ngửa thời điểm lứa 1 HAGL ra mắt hồi năm 2015. Các cầu thủ trẻ có nhiệt huyết, khát khao nhưng luôn cần thời gian để thích nghi.

Nhưng thời gian lại là thứ không chờ đợi họ ở V.League, mùa này và có lẽ cả mùa sau.

Xếp hạng V.League sau vòng 25. Đồ họa: VPF.