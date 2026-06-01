Công Phượng còn đá được V.League không?

Trường Tươi Đồng Nai lên hạng mở ra viễn cảnh đáng chờ đợi: Nguyễn Công Phượng trở lại V.League, lần đầu kể từ năm 2022.

Vô địch Hạng Nhất sớm một vòng, có 50 điểm chỉ sau 21 trận, hơn đội nhì bảng tận 5 điểm, Trường Tươi Đồng Nai là một trong những nhà vô địch ấn tượng nhất ở giải Hạng Nhất nhiều năm qua.

Với thực lực đã thể hiện, người hâm mộ đang kỳ vọng rất nhiều vào tân binh này ở V.League mùa sau. Với riêng Công Phượng, 4 năm sau lần cuối đá V.League, liệu anh còn đủ khả năng tỏa sáng?

Công Phượng tỏa sáng trong giai đoạn cuối mùa ở Đồng Nai. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai.

Sức mạnh của Trường Tươi Đồng Nai

Hiện tại, đội hình của Trường Tươi Đồng Nai đa số là những cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu tại V.League 1, thậm chí từng khoác áo ĐTQG Việt Nam: Bùi Tấn Trường, Nguyễn Hữu Tuấn, Dương Văn Khoa, Huỳnh Tấn Sinh, Trần Minh Vương, Lương Xuân Trường, Sầm Ngọc Đức, Hồ Sỹ Giáp, Nguyễn Thanh Thảo, Lê Văn Sơn và Công Phượng.

Về ngoại binh, “Những chiến binh xanh” sở hữu Alex Sandro. Theo Transfermarkt, ở thời điểm tiền đạo người Brazil cập bến Trường Tươi Đồng Nai (tháng 8/2025), Sandro được định giá 400.000 euro. Đối chiếu với V.League 1, hiện tại, những nhà vô địch như Nguyễn Filip, Nguyễn Quang Hải, Hugo Gomes và Leo Artur (CLB CAHN) có giá bằng cầu thủ ngoại của Trường Tươi Đồng Nai. Anh cũng đang đứng nhì danh sách Vua phá lưới giải Hạng Nhất với 9 bàn thắng, chỉ kém 2 bàn so với người dẫn đầu Thaileon của Quy Nhơn United.

Lực lượng của Trường Tươi Đồng Nai cho thấy: Đây là một trong những đội bóng chịu chi nhất giải Hạng Nhất hai năm qua.

Tuy nhiên, Hạng Nhất và V.League là hai môi trường hoàn toàn khác. Theo quy chế, mỗi mùa giải, mỗi đội ở Hạng Nhất cần ít nhất 15 tỷ đồng để kinh phí duy trì hoạt động. Con số tối thiểu ở V.League 1 là 50 tỷ.

Dẫu vậy, đây chỉ là con số trên lý thuyết để đáp ứng quy chế. Nếu đội bóng muốn duy trì sự ổn định, có kết quả tốt và “sống khỏe” sẽ cần nhiều hơn thế. Năm 2021, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho biết: “Theo tính toán của tôi, hiện nay mỗi đội đá giải vô địch quốc gia phải có ngân quỹ tối thiểu khoảng 50 tỷ đồng /năm mới đủ khả năng duy trì hoạt động”.

Mùa trước, Trường Tươi Đồng Nai từng từ chối thăng hạng dù có suất đặc cách. "Chúng tôi hiểu rằng đây là một cơ hội quý giá để có mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, vì vậy quyết định này là cực kỳ khó khăn đối với tập thể CLB”, thông báo của CLB có đoạn.

“Tuy nhiên với tầm nhìn dài hạn, chúng tôi xác định rõ ràng rằng sự phát triển của CLB phải được đặt trên nền tảng vững chắc, với cổ động viên và cộng đồng người hâm mộ là trung tâm và là động lực cốt lõi. Đây không chỉ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của CLB, mà còn là mục tiêu chiến lược trong hành trình xây dựng một đội bóng chuyên nghiệp, có bản sắc và phát triển bền vững”.

Mùa này, Đồng Nai không từ chối nữa. Họ đầu tư mạnh hơn, tiếp tục mang về những con người chất lượng và đã vô địch đúng với thực lực của mình. Sau một năm trì hoãn, Đồng Nai đã mạnh hơn, có lẽ đã sẵn sàng cho cuộc chơi V.League khắc nghiệt.

Điều duy nhất khiến người ta băn khoăn về Trường Tươi Đồng Nai có lẽ là ở ban huấn luyện. Sau khi tới thay thế HLV Nguyễn Anh Đức, HLV Nguyễn Việt Thắng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi giúp đội bóng thăng hạng. Song, cựu trợ lý SHB Đà Nẵng chưa bao giờ làm HLV trưởng tại V.League 1.

Phượng có "nở hoa"?

Ngày Đồng Nai trở lại V.League, mối quan tâm lớn nhất đương nhiên dành cho Công Phượng. Cựu sao HAGL còn hợp đồng tới năm 2027 với Trường Tươi Đồng Nai. Nhiều khả năng, chân sút sinh năm 1995 sẽ ở lại với CLB tại V.League mùa tới.

Mùa này, do chấn thương, Công Phượng mới chỉ đá 4 trận cho Trường Tươi Đồng Nai, nhưng ghi tới 3 bàn, cho thấy khả năng thích nghi trở lại của cựu sao HAGL. Trang chính thức của đội bóng miền Nam đã dành những lời ca ngợi cho tiền đạo mang áo số 10: "3 trận đấu, đều vào sân từ hiệp hai, 3 bàn thắng. Không chỉ là pha lập công thứ 3 trong 3 trận liên tiếp, đó còn là bàn thắng góp phần giúp Trường Tươi Đồng Nai hoàn thành mục tiêu lớn nhất mùa giải: chức vô địch và tấm vé thăng hạng V.League".

Xuất hiện ở V.League từ năm 2015, Phượng luôn thể hiện mình là một trong những tiền đạo nội tốt nhất giải đấu, nhiều năm liền đóng vai trò quan trọng tại U23 và tuyển quốc gia. Mùa 2020, sau khi rời Sint-Truidense (Bỉ), cầu thủ 25 tuổi gia nhập CLB TP.HCM và ngay lập tức hòa nhập tốt, ghi 6 bàn, thực hiện 3 kiến tạo sau 12 trận. Điều đó cho thấy năng lực hòa nhập rất tốt của Phượng.

Dù vậy, Phượng đã rời V.League khá lâu. Mùa cuối cùng của anh là năm 2022 cho HAGL, nơi Phượng ghi 5 bàn sau 16 trận. Từ ấy tới giờ là 4 năm, quá dài ngay cả với đẳng cấp của Công Phượng. Anh vẫn chơi tốt, tỏa sáng rực rỡ ở Đồng Nai, nhưng đó vẫn chỉ là giải Hạng Nhất. Khả năng hòa nhập trở lại của Phượng với V.League sẽ vẫn là câu hỏi lớn cho mùa sau.