Công Phượng lại toả sáng khi tuyển Việt Nam sắp hội quân

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng ghi bàn duy nhất, giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai đánh bại đội TP.HCM 1-0 ở vòng 20 giải Hạng nhất quốc gia 2025/26.

Công Phượng ghi bàn hai trận liên tiếp sau khi hồi phục chấn thương. Ảnh: CLB Đồng Nai

Chiều 22/5, CLB Trường Tươi Đồng Nai làm khách trên sân của CLB TP.HCM ở giải Hạng nhất Quốc gia 2025/26 trên sân Bà Rịa. Công Phượng dự bị ở trận đấu thứ 3 trong mùa giải.

Hai người bạn Lương Xuân Trường và Trần Minh Vương suýt chút nữa đã mở tỷ số trong 45 phút đầu tiên. Xuân Trường bấm bóng đẹp ở phút 22 nhưng Minh Vương sút hụt ở cự ly 5 m. Minh Vương cũng là cầu thủ có nhiều pha dứt điểm chính xác nhất ở hiệp 1 nhưng không thắng được thủ thành Nguyễn Thanh Thắng. Chỉ khi Công Phượng vào sân ở hiệp 2, thế bế tắc mới bị phá.

Phút 77, tiền đạo Alex Sandro bấm bóng cho Công Phượng. Hai hậu vệ của CLB TP.HCM mắc lỗi giúp Công Phượng thoải mái tâng bóng qua đầu thủ môn Thanh Thắng để mở tỷ số 1-0.

Sự xuất hiện của Công Phượng khiến hàng thủ chủ nhà chịu áp lực thêm đáng kể. Công Phượng suýt nữa có bàn thắng thứ hai ở cuối hiệp 2 nhưng thủ môn của CLB TP.HCM đã chơi tập trung. CLB Trường Tươi Đồng Nai giữ vững bàn thắng duy nhất của Công Phượng để mang về thêm 3 điểm. Đây là bàn thắng thứ 2 của Công Phượng chỉ sau 3 trận ở mùa giải năm nay.

Ở vòng đấu 10, Công Phượng trở lại sau chấn thương và ghi bàn đầu tiên sau quả đá phạt cố định đẹp mắt. Mùa này, chân sút người Nghệ An chấn thương dai dẳng nên mới thi đấu 3 trận.

Đóng góp của Công Phượng giúp Trường Tươi Đồng Nai có 47 điểm, hơn đội nhì bảng Bắc Ninh (39 điểm), nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Giải hạng nhất còn hai vòng nữa là kết thúc.

Đáng chú ý, anh một lần nữa lại tỏa sáng trong bối cảnh tuyển Việt Nam sắp hội quân vào cuối tháng 6. Mùa trước, Công Phượng cũng ghi bàn liên tiếp trong bối cảnh tuyển Việt Nam sắp hội quân, đặt HLV Kim Sang-sik vào thế khó. Dù đội tuyển đã có những bổ sung đáng kể trong khoảng hai năm qua, rất nhiều người hâm mộ vẫn chờ đợi và kỳ vọng ở Công Phượng, đặc biệt sau những gì anh duy trì được tại Hạng Nhất.