Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Công Phượng lại toả sáng khi tuyển Việt Nam sắp hội quân

  • Thứ sáu, 22/5/2026 20:34 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng ghi bàn duy nhất, giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai đánh bại đội TP.HCM 1-0 ở vòng 20 giải Hạng nhất quốc gia 2025/26.

Công Phượng ghi bàn hai trận liên tiếp sau khi hồi phục chấn thương. Ảnh: CLB Đồng Nai

Chiều 22/5, CLB Trường Tươi Đồng Nai làm khách trên sân của CLB TP.HCM ở giải Hạng nhất Quốc gia 2025/26 trên sân Bà Rịa. Công Phượng dự bị ở trận đấu thứ 3 trong mùa giải.

Hai người bạn Lương Xuân Trường và Trần Minh Vương suýt chút nữa đã mở tỷ số trong 45 phút đầu tiên. Xuân Trường bấm bóng đẹp ở phút 22 nhưng Minh Vương sút hụt ở cự ly 5 m. Minh Vương cũng là cầu thủ có nhiều pha dứt điểm chính xác nhất ở hiệp 1 nhưng không thắng được thủ thành Nguyễn Thanh Thắng. Chỉ khi Công Phượng vào sân ở hiệp 2, thế bế tắc mới bị phá.

Phút 77, tiền đạo Alex Sandro bấm bóng cho Công Phượng. Hai hậu vệ của CLB TP.HCM mắc lỗi giúp Công Phượng thoải mái tâng bóng qua đầu thủ môn Thanh Thắng để mở tỷ số 1-0.

Sự xuất hiện của Công Phượng khiến hàng thủ chủ nhà chịu áp lực thêm đáng kể. Công Phượng suýt nữa có bàn thắng thứ hai ở cuối hiệp 2 nhưng thủ môn của CLB TP.HCM đã chơi tập trung. CLB Trường Tươi Đồng Nai giữ vững bàn thắng duy nhất của Công Phượng để mang về thêm 3 điểm. Đây là bàn thắng thứ 2 của Công Phượng chỉ sau 3 trận ở mùa giải năm nay.

Ở vòng đấu 10, Công Phượng trở lại sau chấn thương và ghi bàn đầu tiên sau quả đá phạt cố định đẹp mắt. Mùa này, chân sút người Nghệ An chấn thương dai dẳng nên mới thi đấu 3 trận.

Đóng góp của Công Phượng giúp Trường Tươi Đồng Nai có 47 điểm, hơn đội nhì bảng Bắc Ninh (39 điểm), nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Giải hạng nhất còn hai vòng nữa là kết thúc.

Đáng chú ý, anh một lần nữa lại tỏa sáng trong bối cảnh tuyển Việt Nam sắp hội quân vào cuối tháng 6. Mùa trước, Công Phượng cũng ghi bàn liên tiếp trong bối cảnh tuyển Việt Nam sắp hội quân, đặt HLV Kim Sang-sik vào thế khó. Dù đội tuyển đã có những bổ sung đáng kể trong khoảng hai năm qua, rất nhiều người hâm mộ vẫn chờ đợi và kỳ vọng ở Công Phượng, đặc biệt sau những gì anh duy trì được tại Hạng Nhất.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Sau 4 tháng chấn thương, Công Phượng lập siêu phẩm

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng vừa có pha lập công đẹp mắt sau 4 tháng chấn thương, giúp Đồng Nai đánh bại Đại học Văn Hiến 3-0 ở vòng 19 giải Hạng nhất 2025/26 diễn ra tối 16/5.

22:10 16/5/2026

Quang Thịnh

Công Phượng TP.HCM Đồng Nai Công Phượng Lương Xuân Trường Công Phượng tuyển Việt Nam Đồng Nai

  • Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng là một cầu thủ bóng đá đang thi đấu ở vị trí tiền đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trải qua vòng tuyển chọn gắt gao, Công Phượng là một trong các cầu thủ nhí được ghi danh vào Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG khóa 1. Công Phượng được huấn luyện viên Miura Toshiya triệu tập vào đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam để tham dự SEA Games 28. Tại giải đấu lần này, Công Phượng ghi 3 bàn thắng cùng nhiều pha kiến tạo.

    • Ngày sinh: 21/01/1995
    • Quê quán: Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An
    • Chiều cao: 1.68 m

    Facebook

  • Lương Xuân Trường

    Lương Xuân Trường

    Lương Xuân Trường là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam thuộc lứa Học viện HAGL-JMG. Năm 2015, Xuân Trường cùng lứa cầu thủ khóa 1 học viện HAGL – JMG được chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đôn lên đá V.League 2015 trong màu áo câu lạc bộ HAGL. Ngày 28/12/2015, Xuân Trường chuyển sang thi đấu cho CLB Hàn Quốc Incheon United, đội đang thi đấu tại K League Classic, theo diện cho mượn trong 2 năm, với mức phí chuyển nhượng được cho là khoảng 300.000 USD/năm. Vào 21/12/2016, Xuân Trường chuyển từ Incheon United sang Gangwon FC dưới dạng hợp đồng cho mượn thời hạn 1 năm. Tuy nhiên trong năm 2017, Xuân Trường cũng chỉ được đá 3 trận ở Gangwon United, với thời gian 152 phút.

    Bạn có biết: Bàn thắng quốc tế đầu tiên của Xuân Trường ghi cho ĐT Việt Nam vào lưới CHDCND Triều Tiên ngày 16/10/2016 trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM).

    • Ngày sinh: 28/04/1995
    • Chiều cao: 1.78 m
    • Vị trí: Tiền vệ

Đọc tiếp

FIFA tiep tuc trung phat CLB Thanh Hoa hinh anh

FIFA tiếp tục trừng phạt CLB Thanh Hóa

4 giờ trước 16:35 22/5/2026

0

CLB Thanh Hóa bị một cầu thủ kiện lên FIFA vì nợ lương nên FIFA đã cấm đội bóng này đăng ký cầu thủ mới cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý