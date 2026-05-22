Fan Đông Nam Á phản ứng với lá thăm của U17 Việt Nam ở World Cup

Việc U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu với Mali, Bỉ và New Zealand tại VCK U17 World Cup 2026 tạo làn sóng bàn luận sôi động trên mạng xã hội Đông Nam Á.

Ngay sau lễ bốc thăm diễn ra tại Zurich (Thụy Sĩ), nhiều CĐV khu vực để lại bình luận thể hiện cả sự lo lắng lẫn kỳ vọng dành cho đại diện Đông Nam Á. Trên các diễn đàn bóng đá, không ít ý kiến cho rằng U17 Việt Nam gặp thử thách lớn khi Mali, Bỉ được đánh giá vượt trội về thể hình, tốc độ và nền tảng đào tạo trẻ.

Một số người nhận định đây là bảng đấu khó nhưng không tuyệt vọng, bởi New Zealand vẫn được xem là đối thủ mà U17 Việt Nam có thể tạo bất ngờ nếu chơi đúng khả năng. Có ý kiến dự đoán đại diện Việt Nam hoàn toàn đủ sức cạnh tranh vị trí thứ 3 để nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng knock-out theo nhóm đội có thành tích.

Bên cạnh đó, nhiều bình luận cũng thể hiện sự thận trọng trước sức mạnh của Mali, đội bóng giàu truyền thống của bóng đá trẻ châu Phi. Một số CĐV cho rằng thể lực và khả năng tranh chấp sẽ là bài toán lớn với U17 Việt Nam nếu muốn tạo nên bất ngờ ở sân chơi thế giới.

Dù vậy, không khí chung vẫn mang màu sắc tích cực. Nhiều người gửi lời chúc may mắn tới thầy trò HLV Cristiano Roland, đồng thời đánh giá việc góp mặt tại World Cup là cột mốc đáng nhớ của bóng đá trẻ Việt Nam.

Tại vòng chung kết U17 World Cup 2026, 48 đội được chia thành 12 bảng đấu. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Điều đó đồng nghĩa U17 Việt Nam còn cơ hội cạnh tranh nếu biết tận dụng tốt từng trận đấu.

Kết quả bốc thăm vòng bảng U17 World Cup 2026.