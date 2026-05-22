Fan Đông Nam Á phản ứng với lá thăm của U17 Việt Nam ở World Cup

  • Thứ sáu, 22/5/2026 06:02 (GMT+7)
Việc U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu với Mali, Bỉ và New Zealand tại VCK U17 World Cup 2026 tạo làn sóng bàn luận sôi động trên mạng xã hội Đông Nam Á.

Ngay sau lễ bốc thăm diễn ra tại Zurich (Thụy Sĩ), nhiều CĐV khu vực để lại bình luận thể hiện cả sự lo lắng lẫn kỳ vọng dành cho đại diện Đông Nam Á. Trên các diễn đàn bóng đá, không ít ý kiến cho rằng U17 Việt Nam gặp thử thách lớn khi Mali, Bỉ được đánh giá vượt trội về thể hình, tốc độ và nền tảng đào tạo trẻ.

Một số người nhận định đây là bảng đấu khó nhưng không tuyệt vọng, bởi New Zealand vẫn được xem là đối thủ mà U17 Việt Nam có thể tạo bất ngờ nếu chơi đúng khả năng. Có ý kiến dự đoán đại diện Việt Nam hoàn toàn đủ sức cạnh tranh vị trí thứ 3 để nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng knock-out theo nhóm đội có thành tích.

Bên cạnh đó, nhiều bình luận cũng thể hiện sự thận trọng trước sức mạnh của Mali, đội bóng giàu truyền thống của bóng đá trẻ châu Phi. Một số CĐV cho rằng thể lực và khả năng tranh chấp sẽ là bài toán lớn với U17 Việt Nam nếu muốn tạo nên bất ngờ ở sân chơi thế giới.

Dù vậy, không khí chung vẫn mang màu sắc tích cực. Nhiều người gửi lời chúc may mắn tới thầy trò HLV Cristiano Roland, đồng thời đánh giá việc góp mặt tại World Cup là cột mốc đáng nhớ của bóng đá trẻ Việt Nam.

Tại vòng chung kết U17 World Cup 2026, 48 đội được chia thành 12 bảng đấu. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Điều đó đồng nghĩa U17 Việt Nam còn cơ hội cạnh tranh nếu biết tận dụng tốt từng trận đấu.

Kết quả bốc thăm vòng bảng U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam cùng bảng Bỉ tại World Cup 2026

Sự chú ý đổ dồn về lễ bốc thăm vòng bảng World Cup U17 2026, sự kiện diễn ra vào lúc 21h00 ngày 21/5 tại trụ sở FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ).

FIFA nhầm lẫn 'loại' U17 Việt Nam khỏi U17 World Cup 2026

Trong quá trình chuẩn bị cho lễ bốc thăm VCK U17 World Cup 2026, FIFA bất ngờ vấp phải sai sót khó tin trong việc công bố phân nhóm hạt giống.

Hiện tượng U17 Trung Quốc

Rạng sáng 20/5, U17 Trung Quốc có màn trình diễn xuất sắc trước U17 Australia để giành quyền vào chung kết U17 châu Á 2026 gặp U17 Nhật Bản.

Minh Nghi

U17 Việt Nam Tuyển New Zealand U17 Việt Nam

