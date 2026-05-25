Pep Guardiola không còn từ chối tuyển Anh

HLV Pep Guardiola lần đầu không phủ nhận khả năng dẫn dắt tuyển Anh sau khi chia tay Manchester City.

Pep chia tay Man City sau 10 năm gắn bó.

Pep Guardiola bắt đầu để lại những tín hiệu đáng chú ý về tương lai, ngay trước trận cuối cùng của ông trên cương vị HLV Manchester City. Sau một thập kỷ thành công rực rỡ tại Etihad, chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định sẽ nghỉ ngơi, nhưng không loại trừ khả năng dẫn dắt tuyển Anh trong tương lai.

Trong buổi họp báo chia tay Man City, Guardiola được hỏi liệu ông có hứng thú với chiếc ghế HLV tuyển Anh hay không. Thay vì bác bỏ, cựu thuyền trưởng Barcelona đưa ra câu trả lời đầy ẩn ý.

“Tôi không có kế hoạch cụ thể nào cho tương lai”, Guardiola nói, “Tôi muốn nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình và làm những điều mình chưa từng có cơ hội thực hiện".

Tuy nhiên, khi phóng viên tiếp tục hỏi liệu đó có đồng nghĩa với việc không loại trừ khả năng dẫn dắt tuyển Anh hay không, Guardiola đáp ngắn gọn: “Đúng vậy, nhưng chẳng ai quan tâm đâu".

Phát biểu này lập tức tạo ra nhiều đồn đoán tại Anh, trong bối cảnh Guardiola từ lâu được xem là một trong những HLV hiếm hoi đủ sức nâng tầm “Tam sư” ở các giải đấu lớn. Sau nhiều năm gắn bó với bóng đá CLB, chiến lược gia 55 tuổi cũng được cho là hứng thú hơn với môi trường đội tuyển quốc gia ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Guardiola sẽ rời Manchester City sau mùa giải 2025/26, khép lại giai đoạn huy hoàng nhất lịch sử CLB với hàng loạt danh hiệu Premier League, Champions League và cú ăn ba lịch sử mùa giải 2022/23. Ngoài câu chuyện tương lai, Guardiola cũng lần nữa lên tiếng bảo vệ Manchester City giữa lúc CLB vẫn chờ phán quyết liên quan tới 115 cáo buộc vi phạm tài chính từ Premier League.

Trong lúc tuyển Anh vẫn đang hướng tới World Cup 2026 cùng Thomas Tuchel, phát biểu của Guardiola rõ ràng khiến người hâm mộ xứ sương mù có thêm lý do để mơ về một viễn cảnh đặc biệt trong tương lai.

