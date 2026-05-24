Mức lương gây choáng của Guardiola nếu tới Al Nassr

Theo Marca, Cristiano Ronaldo đang thúc giục Al Nassr đưa Pep Guardiola về Saudi Arabia bằng bản hợp đồng điên rồ chưa từng có.

Guardiola trước cơ hội nhận mức đãi ngộ khổng lồ.

Sau khi Guardiola xác nhận chia tay Man City, Al Nassr lập tức nhập cuộc với tham vọng tạo nên siêu dự án lớn nhất lịch sử bóng đá châu Á. Đội bóng Saudi Arabia sẵn sàng chi mức lương dao động từ 65 đến 95 triệu USD mỗi mùa cho chiến lược gia người Tây Ban Nha, biến ông trở thành HLV hưởng lương cao nhất mọi thời đại. Con số vượt xa khoản thu nhập khoảng 33,6 triệu USD /năm mà Guardiola nhận tại Man City.

Không chỉ muốn sở hữu nhà cầm quân thành công bậc nhất thế giới, Al Nassr còn kỳ vọng tạo nên cặp đôi quyền lực chưa từng có giữa Guardiola và Ronaldo. Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là lần đầu tiên Guardiola và Ronaldo gặp lại nhau ở một giải đấu, kể từ giai đoạn căng thẳng khi cả 2 đối đầu nhau tại La Liga hơn một thập kỷ trước.

Với Ronaldo, Al Nassr hiểu rõ muốn siêu sao người Bồ Đào Nha hạnh phúc thì đội bóng phải tiếp tục nâng cấp tham vọng. CR7 hiện nhận mức đãi ngộ khổng lồ tại Saudi Arabia, gồm thu nhập khoảng 22,3 triệu USD mỗi tháng cùng nhiều đặc quyền chưa từng có trong bóng đá hiện đại.

Saudi Pro League vì thế cho thấy tham vọng vượt xa một giải đấu thông thường. Sau Ronaldo, Karim Benzema hay Neymar, giờ họ muốn kéo thêm Guardiola để biến giải đấu này thành trung tâm mới của bóng đá thế giới.

Nếu Al Nassr thành công, bóng đá thế giới sẽ chứng kiến màn kết hợp đắt giá nhất lịch sử giữa một HLV thiên tài và một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

