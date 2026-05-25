Mức giá để MU mua Fernandes giảm mạnh

Với việc không thể thi đấu tại Premier League mùa tới, West Ham đứng trước nguy cơ phải thanh lý tiền vệ Mateus Fernandes ngay trong mùa hè này.

Fernandes có thể rời West Ham hè này. Ảnh: Reuters.

Tối 24/5, West Ham thắng 2-0 trước Leeds United ở vòng 38 Premier League nhưng vẫn phải xuống hạng khi ở trận đấu cùng giờ, Tottenham đánh bại Everton với tỷ số 1-0.

Việc phải chơi tại Championship mùa tới sẽ khiến West Ham sụt giảm đáng kể doanh thu. Điều này buộc đội bóng phải thanh lý bớt cầu thủ để giảm tải quỹ lương, trong đó có tiền vệ Mateus Fernandes.

Theo Telegraph, West Ham từng định giá Fernandes ở mức 80 triệu bảng. Tuy nhiên, sau khi “The Hammers” xuống hạng, con số này có thể giảm mạnh xuống còn khoảng 50 triệu bảng. Đây được xem là mức giá hợp lý cho các CLB theo đuổi Fernandes như MU hay Arsenal.

Trong khi đó, The Athletic tiết lộ West Ham đã chuẩn bị cho khả năng chia tay Fernandes ngay mùa hè này. Ban lãnh đạo đội bóng dường như chấp nhận thực tế rằng tiền vệ trẻ này sẽ ra đi bất kể CLB có trụ hạng thành công hay không.

Với ngân sách khoảng 150 triệu bảng dành cho cuộc cải tổ hàng tiền vệ, MU được cho là muốn mang về ít nhất ba tân binh chất lượng. Với lối chơi mạnh mẽ cùng kinh nghiệm đã được kiểm chứng tại Premier League, Fernandes được xem là sự thay thế lý tưởng cho Casemiro.

Ngoài Fernandes, MU còn quan tâm đến Ederson (Atalanta) và Elliot Anderson của Nottingham Forest.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Cái ôm đầy ẩn ý của Bruno Fernandes Bruno Fernandes đã thổ lộ điều gì đó vào tai Elliot Anderson sau trận đấu giữa MU và Nottingham Forest tại vòng 37 Premier League 2025/26 - Anderson cũng là mục tiêu của MU.