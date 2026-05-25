West Ham 'tan tác' sau ngày rớt hạng

West Ham chính thức rớt hạng khỏi Premier League sau vòng đấu cuối, còn HLV Nuno Espirito Santo và đội trưởng Jarrod Bowen đều né tránh cam kết tương lai với CLB.

HLV Nuno Santo từ chối nói về tương lai ở West Ham.

Đêm 24/5, chiến thắng trước Leeds ở vòng 38 Premier League không đủ cứu West Ham khi Tottenham giành điểm trước Everton để tự quyết cuộc đua trụ hạng. “The Hammers” ngậm ngùi xuống Championship dù cán mốc 39 điểm, thành tích thường là đủ an toàn trong nhiều mùa giải trước.

Sau trận, HLV Nuno Espirito Santo gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ nhưng không xác nhận sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng mùa tới. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha ký hợp đồng 3 năm với West Ham hồi tháng 9/2025, song cả hai bên đều có điều khoản chia tay mà không phải bồi thường lớn.

“Đây không phải lúc nói về tôi”, Nuno phát biểu, “West Ham cần tìm cách trở lại Premier League. Điều quan trọng lúc này là hiểu nỗi buồn và sự thất vọng nơi người hâm mộ".

Nhà cầm quân 52 tuổi giúp West Ham cải thiện đáng kể sau khi thay Graham Potter hồi giữa mùa. Tuy nhiên, chuỗi phong độ bất ổn đầu mùa khiến CLB không thể thoát khỏi nhóm xuống hạng ở thời khắc quyết định.

Trong bối cảnh đội bóng đối mặt khoản lỗ hơn 104 triệu bảng, West Ham còn đứng trước nguy cơ chia tay nhiều trụ cột như Jarrod Bowen, Mateus Fernandes hay Crysencio Summerville trong kỳ chuyển nhượng hè.

Đội trưởng Bowen cũng từ chối nói về khả năng rời CLB. Anh cho rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp để bàn về tương lai cá nhân. “Thật thiếu tôn trọng nếu bây giờ nói về chuyện đó”, Bowen chia sẻ, “Tôi muốn West Ham có mặt ở Premier League. Đây là CLB có ý nghĩa rất lớn với tôi và điều tôi nghĩ tới lúc này là giúp đội bóng trở lại".

Tương lai của Nuno, cũng như kế hoạch tái thiết West Ham, nhiều khả năng chỉ được làm rõ sau khi nỗi thất vọng về mùa giải thảm họa này lắng xuống.

