Guardiola: 'Tôi mệt rồi'

Pep Guardiola thừa nhận bản thân kiệt sức sau khi giúp Man City thống trị bóng đá Anh trong thời gian dài.

Đêm 24/5, Guardiola khép lại hành trình huy hoàng kéo dài 10 năm tại Man City bằng thất bại 1-2 trước Aston Villa. Sau trận, chiến lược gia người Tây Ban Nha không giấu nổi nước mắt khi nói lời chia tay Etihad, đồng thời khẳng định việc rời đội bóng lúc này là quyết định đúng đắn.

"Tôi không phải người dễ khóc. Nhưng khi thấy Bernardo Silva khóc, tôi cũng không thể kìm được cảm xúc. Đó là khoảnh khắc rất đặc biệt và tôi sẽ không bao giờ quên", Guardiola chia sẻ.

Nhà cầm quân 55 tuổi thừa nhận bản thân kiệt sức sau quãng thời gian dài chinh phục mọi danh hiệu cùng Man City. "Tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi làm mọi thứ có thể. Chúng tôi đạt được tất cả", Pep nói trong sự xúc động.

Kể từ khi cập bến Etihad năm 2016, Guardiola biến Man City thành thế lực thống trị bóng đá Anh và châu Âu. Ông dẫn dắt đội bóng qua 593 trận, giành 423 chiến thắng cùng 20 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 6 Premier League và 1 Champions League.

Dù vậy, Pep khẳng định điều khiến ông tự hào nhất không phải phòng truyền thống đầy cúp bạc, mà là những ký ức và mối quan hệ xây dựng suốt 10 năm tại Manchester. "Tôi tin đây là thời điểm thích hợp để dừng lại. Quyết định này tốt cho CLB và cả các cầu thủ. Thành thật mà nói, tôi sẽ không nhớ bóng đá trong một khoảng thời gian dài", Guardiola nhấn mạnh.

Sau một thập kỷ rực rỡ, Guardiola rời Etihad như một tượng đài bất tử trong lịch sử Manchester City.

