Guardiola: 'Tôi mệt rồi'

  Thứ hai, 25/5/2026 09:21 (GMT+7)
Pep Guardiola thừa nhận bản thân kiệt sức sau khi giúp Man City thống trị bóng đá Anh trong thời gian dài.

Đêm 24/5, Guardiola khép lại hành trình huy hoàng kéo dài 10 năm tại Man City bằng thất bại 1-2 trước Aston Villa. Sau trận, chiến lược gia người Tây Ban Nha không giấu nổi nước mắt khi nói lời chia tay Etihad, đồng thời khẳng định việc rời đội bóng lúc này là quyết định đúng đắn.

"Tôi không phải người dễ khóc. Nhưng khi thấy Bernardo Silva khóc, tôi cũng không thể kìm được cảm xúc. Đó là khoảnh khắc rất đặc biệt và tôi sẽ không bao giờ quên", Guardiola chia sẻ.

Nhà cầm quân 55 tuổi thừa nhận bản thân kiệt sức sau quãng thời gian dài chinh phục mọi danh hiệu cùng Man City. "Tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi làm mọi thứ có thể. Chúng tôi đạt được tất cả", Pep nói trong sự xúc động.

Kể từ khi cập bến Etihad năm 2016, Guardiola biến Man City thành thế lực thống trị bóng đá Anh và châu Âu. Ông dẫn dắt đội bóng qua 593 trận, giành 423 chiến thắng cùng 20 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 6 Premier League và 1 Champions League.

Dù vậy, Pep khẳng định điều khiến ông tự hào nhất không phải phòng truyền thống đầy cúp bạc, mà là những ký ức và mối quan hệ xây dựng suốt 10 năm tại Manchester. "Tôi tin đây là thời điểm thích hợp để dừng lại. Quyết định này tốt cho CLB và cả các cầu thủ. Thành thật mà nói, tôi sẽ không nhớ bóng đá trong một khoảng thời gian dài", Guardiola nhấn mạnh.

Sau một thập kỷ rực rỡ, Guardiola rời Etihad như một tượng đài bất tử trong lịch sử Manchester City.

Highlights Man City 1-2 Aston Villa Dù chơi trên sân nhà, Man City lại để thua Aston Villa 1-2 ở trận đấu tại vòng 38 Premier League hôm 24/5.

Guardiola bật khóc

Khoảnh khắc xúc động của HLV Pep Guardiola cùng hai học trò Bernardo Silva và John Stones trong trận đấu cuối cùng với Man City khiến người hâm mộ nghẹn ngào.

Man City sụp đổ trong ngày chia tay Guardiola

Đêm 24/5, Man City không thể tạo nên cái kết trọn vẹn dành cho HLV Pep Guardiola khi thua ngược Aston Villa 1-2 ngay tại Etihad ở vòng cuối Premier League 2025/26.

Mức lương gây choáng của Guardiola nếu tới Al Nassr

Theo Marca, Cristiano Ronaldo đang thúc giục Al Nassr đưa Pep Guardiola về Saudi Arabia bằng bản hợp đồng điên rồ chưa từng có.

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

