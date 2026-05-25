Nước đi bất ngờ của MU với Sancho

MU đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với Jadon Sancho nhằm tránh nguy cơ mất trắng cầu thủ này trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

MU không muốn mất trắng Sancho. Ảnh: Reuters.

Hợp đồng hiện tại của Sancho với MU sẽ hết hạn vào mùa hè này. Tuy nhiên, tờ Bild của Đức cho biết ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” sẵn sàng kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm để giữ thế chủ động trên bàn đàm phán.

Động thái này xuất phát từ mong muốn bảo toàn giá trị của cầu thủ từng tiêu tốn 73 triệu bảng khi chuyển đến Old Trafford từ Borussia Dortmund vào năm 2021. Sau nhiều mùa giải gây thất vọng, MU không muốn chứng kiến Sancho rời đội bóng theo dạng tự do hoặc bị bán tháo với mức phí thấp.

Dù không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của đội chủ sân Old Trafford, Sancho vẫn nhận được sự quan tâm từ Dortmund. Đội bóng Bundesliga được cho đang cân nhắc đưa cầu thủ người Anh trở lại Signal Iduna Park lần thứ ba trong sự nghiệp.

Bản thân Sancho dường như cũng mong muốn trở lại môi trường từng giúp anh tỏa sáng rực rỡ. Trong giai đoạn khoác áo Dortmund trước đây, cầu thủ chạy cánh sinh năm 2000 từng được xem là một trong những tài năng trẻ hay nhất châu Âu.

Tuy nhiên, Dortmund vẫn có những nghi ngờ nhất định về khả năng tìm lại phong độ đỉnh cao của Sancho. Phong độ sa sút trong hai mùa gần đây khiến giá trị của cầu thủ này giảm mạnh, đồng thời khiến đội bóng Đức dè dặt trước yêu cầu chuyển nhượng từ MU.

Mùa vừa qua, Sancho tiếp tục gây thất vọng trong quãng thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại Aston Villa dưới thời HLV Unai Emery. Ngôi sao người Anh chỉ có 9 trận đá chính tại Premier League và ghi 1 bàn. Anh thường xuyên phải ngồi dự bị và không thể cạnh tranh suất đá chính.

