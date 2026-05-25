Como làm nên lịch sử

Rạng sáng 25/5, Como tạo nên câu chuyện điên rồ nhất Serie A mùa này khi giành vé dự Champions League lần đầu tiên trong lịch sử sau màn hủy diệt Cremonese 4-1 ở vòng cuối.

Chỉ hai năm sau ngày thăng hạng Serie A, đội bóng được dẫn dắt bởi Cesc Fabregas biến mình thành hiện tượng lớn nhất bóng đá Italy. Trong bối cảnh AC Milan bất ngờ gục ngã 1-2 trước Cagliari, Como tận dụng hoàn hảo cơ hội để chen chân vào top 4 đầy ngoạn mục.

Trên sân Giovanni Zini, Como không nhập cuộc quá áp đảo nhưng cho thấy sự sắc bén đáng sợ. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 36, cú dứt điểm của Jesus Rodriguez đổi hướng sau khi chạm chân Alberto Grassi, khiến thủ môn Emil Audero bó tay.

Đầu hiệp hai, Rodriguez tiếp tục tỏa sáng với pha kiến tạo để Anastasios Douvikas nâng tỷ số lên 2-0. Dù Federico Bonazzoli rút ngắn cách biệt trên chấm phạt đền sau tình huống Jamie Vardy bị phạm lỗi, Cremonese nhanh chóng sụp đổ hoàn toàn.

Chỉ trong ít phút hỗn loạn, đội chủ nhà nhận liên tiếp 3 thẻ đỏ, bao gồm cả hai cầu thủ dự bị Milan Duric và David Okereke. Tận dụng lợi thế hơn người, Lucas Da Cunha lập cú đúp để khép lại đêm ác mộng của Cremonese và mở ra lễ hội cho Como.

Đây mới là lần đầu tiên Como góp mặt ở cúp châu Âu, họ thậm chí còn giành cả tấm vé Champions League lịch sử. Dưới bàn tay Fabregas, Como chơi thứ bóng đá hiện đại, giàu năng lượng và đầy táo bạo. Từ một CLB vừa chân ướt chân ráo trở lại Serie A, họ giờ chuẩn bị bước ra sân khấu Champions League trong sự ngỡ ngàng của cả châu Âu.