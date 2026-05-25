Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Como làm nên lịch sử

  • Thứ hai, 25/5/2026 06:11 (GMT+7)
  • 5 phút trước

Rạng sáng 25/5, Como tạo nên câu chuyện điên rồ nhất Serie A mùa này khi giành vé dự Champions League lần đầu tiên trong lịch sử sau màn hủy diệt Cremonese 4-1 ở vòng cuối.

Fabregas giúp Como giành vé dự Champions League.

Chỉ hai năm sau ngày thăng hạng Serie A, đội bóng được dẫn dắt bởi Cesc Fabregas biến mình thành hiện tượng lớn nhất bóng đá Italy. Trong bối cảnh AC Milan bất ngờ gục ngã 1-2 trước Cagliari, Como tận dụng hoàn hảo cơ hội để chen chân vào top 4 đầy ngoạn mục.

Trên sân Giovanni Zini, Como không nhập cuộc quá áp đảo nhưng cho thấy sự sắc bén đáng sợ. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 36, cú dứt điểm của Jesus Rodriguez đổi hướng sau khi chạm chân Alberto Grassi, khiến thủ môn Emil Audero bó tay.

Đầu hiệp hai, Rodriguez tiếp tục tỏa sáng với pha kiến tạo để Anastasios Douvikas nâng tỷ số lên 2-0. Dù Federico Bonazzoli rút ngắn cách biệt trên chấm phạt đền sau tình huống Jamie Vardy bị phạm lỗi, Cremonese nhanh chóng sụp đổ hoàn toàn.

Chỉ trong ít phút hỗn loạn, đội chủ nhà nhận liên tiếp 3 thẻ đỏ, bao gồm cả hai cầu thủ dự bị Milan Duric và David Okereke. Tận dụng lợi thế hơn người, Lucas Da Cunha lập cú đúp để khép lại đêm ác mộng của Cremonese và mở ra lễ hội cho Como.

Đây mới là lần đầu tiên Como góp mặt ở cúp châu Âu, họ thậm chí còn giành cả tấm vé Champions League lịch sử. Dưới bàn tay Fabregas, Como chơi thứ bóng đá hiện đại, giàu năng lượng và đầy táo bạo. Từ một CLB vừa chân ướt chân ráo trở lại Serie A, họ giờ chuẩn bị bước ra sân khấu Champions League trong sự ngỡ ngàng của cả châu Âu.

Cột mốc lịch sử của Fabregas với Como

Tối 17/5, chiến thắng 1-0 trước Parma giúp Como có cơ hội giành vé dự Champions League khi Serie A chỉ còn một vòng đấu là khép lại.

20:08 17/5/2026

Fabregas giúp Como làm nên lịch sử

Tối 10/5, Como tiếp tục tạo nên một trong những câu chuyện đáng kinh ngạc nhất bóng đá châu Âu khi giành vé dự cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử.

21:02 10/5/2026

Fabregas từ chối Chelsea

Cesc Fabregas thẳng thừng từ chối Chelsea, ưu tiên tiếp tục xây dựng giấc mơ tại Como thay vì vội vàng trở lại Premier League.

07:17 5/5/2026

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Como Como

Đọc tiếp

Vardy cung doi bong Serie A rot hang hinh anh

Vardy cùng đội bóng Serie A rớt hạng

29 phút trước 05:47 25/5/2026

0

Rạng sáng 25/5, Jamie Vardy không thể cứu Cremonese khỏi thảm họa xuống hạng sau thất bại tan nát 1-4 trước Como ở vòng cuối Serie A 2025/26.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý