Fabregas giúp Como làm nên lịch sử

  • Chủ nhật, 10/5/2026 21:02 (GMT+7)
Tối 10/5, Como tiếp tục tạo nên một trong những câu chuyện đáng kinh ngạc nhất bóng đá châu Âu khi giành vé dự cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử.

Como chắc suất dự cúp châu Âu, còn cơ hội cạnh tranh vé Europa League lẫn Champions League.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hellas Verona ở vòng 36 Serie A giúp đội bóng vùng Lombardy chắc chắn cán đích trong top 6 Serie A 2025/26. Bàn thắng duy nhất của Tasos Douvikas mang về 3 điểm quý giá, đồng thời mở ra cột mốc chưa từng có cho Como sau hơn một thế kỷ tồn tại.

Cách đây đúng 2 năm, Como còn chật vật tại Serie B. Nhưng dưới bàn tay của Cesc Fabregas, đội bóng lột xác ngoạn mục. Sau khi xếp nửa trên bảng xếp hạng ở mùa đầu tiên trở lại Serie A, Como giờ chắc suất tham dự đấu trường châu Âu, ít nhất là Conference League.

Ấn tượng hơn, giấc mơ của đội bóng áo xanh chưa dừng lại. Como đang đứng thứ 5 (vị trí dự Europa League) và thậm chí có cơ hội góp mặt ở Champions League. Hiện Como cách nhóm dự Champions League đúng 2 điểm khi Serie A còn 2 vòng nữa là hạ màn.

Phát biểu sau trận thắng Verona, Fabregas xúc động: "Hai năm trước chúng tôi thăng hạng Serie A, còn hôm nay Como có vé dự cúp châu Âu. Đó là điều thật khó tin. CLB, các cầu thủ và người hâm mộ đều trưởng thành cùng nhau. Đây là ngày mà 20 năm nữa chúng tôi vẫn sẽ còn nhắc lại".

Không chỉ gây ấn tượng về thành tích, Como còn nhận nhiều lời khen nhờ lối chơi hiện đại và giàu cảm xúc mà Fabregas xây dựng. Dù được đầu tư mạnh mẽ, cựu tiền vệ Arsenal vẫn được xem là nhân tố quan trọng nhất trong hành trình thăng hoa của đội bóng.

