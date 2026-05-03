Napoli tạm biệt Scudetto

Trận hòa không bàn thắng trước Como ở vòng 35 tối 2/5 khiến Napoli gần như hết cơ hội bảo vệ ngôi vương Serie A.

Hojlund không thể giúp Napoli thắng Como.

Napoli bước vào chuyến làm khách với áp lực lớn khi đã kém Inter Milan tới 10 điểm. Trong bối cảnh đó, thầy trò HLV Antonio Conte không còn nhiều lựa chọn ngoài việc giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng bám đuổi. Tuy nhiên, những gì đội bóng áo xanh thể hiện lại gây thất vọng.

Ngay trong hiệp một, Napoli liên tục rơi vào thế bị động. Como mới là đội chơi chủ động hơn, với Nico Paz nổi bật ở tuyến giữa. Tiền vệ này tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, trong đó đáng chú ý là pha chọc khe để Anastasios Douvikas thoát xuống, vượt qua thủ môn Vanja Milinkovic-Savic nhưng không thắng được Amir Rrahmani, người kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

Ít phút sau, Paz tiếp tục đặt Assane Diao vào thế đối mặt. Dù vậy, Milinkovic-Savic kịp thời băng ra khép góc, giữ sạch lưới cho Napoli. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng, trong thế trận mà đội khách gần như lép vế hoàn toàn.

Sau giờ nghỉ, Napoli vẫn không cải thiện được nhiều. Lối chơi thiếu sắc nét khiến họ hiếm khi tiếp cận được khung thành đối phương. Ngược lại, Como tiếp tục tạo ra sức ép và buộc Milinkovic-Savic phải trổ tài, đặc biệt ở tình huống cản phá cú dứt điểm đổi hướng của Martin Baturina.

Phải đến những phút cuối, Napoli mới tạo ra cơ hội đáng kể. Scott McTominay có pha băng xuống đầy nỗ lực, nhưng cú dứt điểm ở góc hẹp lại không trúng đích. Ngay sau đó, Matteo Politano có pha cứa lòng hiểm hóc đưa bóng dội cột dọc, song đó cũng là tất cả những gì đội khách làm được.

Trận hòa 0-0 phản ánh đúng màn trình diễn nhạt nhòa của Napoli. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến họ hụt hơi trong cuộc đua vô địch. Thống kê cho thấy đội bóng của Conte chỉ giành 12 điểm trong 10 trận sân khách trước các đối thủ thuộc nửa trên bảng xếp hạng.

Với khoảng cách lớn so với Inter, cơ hội bảo vệ Scudetto của Napoli gần như đã khép lại. Mục tiêu thực tế hơn lúc này có lẽ chỉ còn là giữ vững vị trí trong nhóm đầu, thay vì tiếp tục theo đuổi một cuộc đua đã vượt khỏi tầm với.