Rạng sáng 19/4, Napoli thua Lazio 0-2 trên sân nhà ở vòng 33 Serie A, qua đó gần như đặt dấu chấm hết cho tham vọng vô địch.

Hy vọng bảo vệ ngôi vương Serie A của Napoli tan thành mây khói sau thất bại muối mặt ngay trên thánh địa Diego Armando Maradona.

Trận thua không chỉ biến Lazio thành đội bóng khách đầu tiên ca khúc khải hoàn tại Naples mùa này, mà còn gián tiếp đặt chức vô địch vào tay Inter Milan. Lúc này, Kevin De Bruyne và đồng đội bị Inter bỏ xa 12 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 5 lượt trận.

De Bruyne tan mộng vô địch Italy.

Bước vào trận đấu với áp lực buộc phải thắng sau khi Inter đánh bại Cagliari, đoàn quân của Antonio Conte lại có khởi đầu chậm chạp đến khó tin. Ngay từ phút thứ 5, hàng thủ Napoli để Mattia Zaccagni và Kenneth Taylor thoải mái phối hợp, tạo điều kiện cho Matteo Cancellieri dứt điểm cận thành mở tỷ số.

Dù nổi tiếng với khả năng lội ngược dòng mùa này, Napoli của hiệp một là một tập thể rệu rã, không thể tung ra nổi một cú sút trúng đích nào về phía khung thành Edoardo Motta.

Mọi chuyện có lẽ tồi tệ hơn nếu thủ thành Vanja Milinkovic-Savic không tỏa sáng rực rỡ. Anh liên tục từ chối các cơ hội của Nuno Tavares và đặc biệt là pha cản phá xuất sắc quả phạt đền của Zaccagni. Tuy nhiên, sự xuất sắc của người gác đền Serbia không đủ để bù đắp cho một hệ thống vận hành lỗi nhịp.

Bước sang hiệp hai, kịch bản cũ lặp lại. Phút 60, từ nỗ lực căng ngang của Noslin, Toma Basic có mặt đúng lúc để tận dụng cú sút hụt của đồng đội, nhân đôi cách biệt cho Lazio.

Những nỗ lực muộn màng của Alisson Santos là quá ít ỏi để thay đổi cục diện. Với việc không thể thắng Lazio trong cả hai lượt trận mùa này, Napoli chỉ còn biết tự trách mình khi chứng kiến Scudetto dần rời xa. Trong khi đó, 3 điểm quý giá giúp thầy trò Maurizio Sarri trở lại vị trí thứ 9.