Tiền đạo Romelu Lukaku bị Napoli trừng phạt vì vi phạm kỷ luật.

Lukaku bị phạt tiền.

Theo Gazzetta, chân sút người Bỉ bị Napoli phạt số tiền lên tới 150.000 euro, tương đương khoảng 20% mức lương hàng tháng. Nguyên nhân xuất phát từ việc Lukaku tự ý trở về Bỉ để tập luyện cùng huấn luyện viên cá nhân mà không có sự cho phép từ ban lãnh đạo đội bóng.

Trước đó, Napoli yêu cầu Lukaku phải quay trở lại hội quân cùng toàn đội trước ngày 31/3, đồng thời cảnh báo anh có thể bị loại khỏi đội một nếu không chấp hành. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1993 chỉ trở lại vào ngày 19/4, khiến ban lãnh đạo buộc phải đưa ra án phạt nghiêm khắc.

Hành động này được xem là giọt nước tràn ly trong mối quan hệ vốn đã xuất hiện nhiều rạn nứt giữa Lukaku và đội bóng thành Naples. Dù vẫn còn hợp đồng với Napoli đến ngày 30/6/2027, khả năng hai bên đường ai nấy đi sau mùa giải năm nay đang trở nên rõ ràng hơn.

Về mặt chuyên môn, đóng góp của Lukaku trong mùa giải hiện tại cũng không nổi bật. Sau 6 lần ra sân, anh mới ghi 1 bàn, với tổng thời gian thi đấu vỏn vẹn 64 phút. Những con số này phần nào phản ánh phong độ thiếu ổn định cũng như vai trò ngày càng mờ nhạt của tiền đạo từng được kỳ vọng sẽ là đầu tàu trên hàng công Napoli.

Napoli nhiều khả năng sẽ sớm đưa ra quyết định dứt khoát về tương lai của Lukaku nhằm đảm bảo sự ổn định cho phần còn lại của mùa giải.

