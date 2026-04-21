Cách Yamal tận hưởng chiến thắng

  • Thứ ba, 21/4/2026 17:40 (GMT+7)
Lamine Yamal gây chú ý khi đăng ảnh ăn McDonald's trên chuyên cơ riêng sau khi nhận giải Cầu thủ trẻ hay nhất năm tại Laureus Awards 2026 sáng 21/4.

Hình ảnh ''ăn mừng'' được chính sao trẻ Barcelona đăng tải trên Instagram cá nhân.

Lamine Yamal tiếp tục trở thành tâm điểm sau lễ trao giải Laureus Awards 2026 khi đăng tải hình ảnh ngồi trên chuyên cơ riêng, vui vẻ thưởng thức suất ăn McDonald's. Khoảnh khắc giản dị của sao trẻ Tây Ban Nha nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trước đó, Yamal được vinh danh ở hạng mục Cầu thủ trẻ hay nhất năm. Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho bước tiến mạnh mẽ của cầu thủ sinh năm 2007 trong màu áo Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha suốt thời gian qua.

Dù còn rất trẻ, Yamal đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất bóng đá châu Âu. Kỹ thuật, tốc độ, sự táo bạo và bản lĩnh thi đấu giúp anh được đánh giá là tài năng hàng đầu của thế hệ mới.

Bức ảnh trên chuyên cơ cũng phần nào cho thấy cá tính gần gũi của Yamal. Anh không xây dựng khoảng cách với người hâm mộ, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường thay vì chỉ xuất hiện với hình ảnh hào nhoáng.

Sau đêm vinh danh, Yamal không chỉ có thêm một danh hiệu cá nhân mà còn khẳng định sức hút ngày càng lớn của mình. Trong bối cảnh Barcelona hiện chỉ còn La Liga là mục tiêu lớn cuối cùng, mùa giải này vẫn mang ý nghĩa đặc biệt với cá nhân Yamal.

Ngôi sao trẻ liên tục phá những cột mốc từng được các đàn anh thiết lập, qua đó cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Nếu tiếp tục duy trì đà phát triển hiện tại, Yamal hoàn toàn có thể trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá thế giới trong tương lai.

Thái Viên

Yamal Barcelona La Liga Champions League

