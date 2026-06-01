Huyền thoại Thái Lan áp sát Messi

Ở tuổi 36, Theerathon Bunmathan tiếp tục khẳng định vị thế huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á khi nâng tổng số danh hiệu trong sự nghiệp lên con số 38.

Cột mốc ấn tượng giúp hậu vệ kỳ cựu của Thái Lan gia nhập nhóm cầu thủ sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ nhất thế giới. Bunmathan tiệm cận những tên tuổi lừng danh của làng túc cầu như Lionel Messi, Marquinhos hay Dani Alves về số danh hiệu giành được trong sự nghiệp.

Hành trình chinh phục 38 chiếc cúp của Bunmathan trải dài qua nhiều giải đấu khác nhau. Anh giành 10 chức vô địch Thai League, 9 League Cup, 8 FA Cup và 5 Siêu cúp Thái Lan. Bên cạnh đó là chức vô địch J.League cùng Yokohama F. Marinos, 2 danh hiệu cấp CLB Đông Nam Á và 3 lần đăng quang ASEAN Championship cùng tuyển quốc gia.

Đặc biệt, Bunmathan từng được Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) vinh danh trong đội hình tiêu biểu thập kỷ của bóng đá châu Á giai đoạn 2011-2020, một thành tích cực kỳ đặc biệt.

Không chỉ là cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Thái Lan, Bunmathan còn được xem là một trong những ngôi sao thành công nhất mà Đông Nam Á từng sản sinh. Trong hơn một thập kỷ qua, anh luôn là nhân tố chủ chốt trong giai đoạn hoàng kim của bóng đá xứ Chùa Vàng.

Điều đáng nể là phần lớn danh hiệu của Bunmathan đến từ vai trò thủ lĩnh ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Sự ổn định, kinh nghiệm và khát khao chiến thắng giúp anh duy trì đẳng cấp hàng đầu dù đã bước sang tuổi 36.

Dù những so sánh với Messi hay Alves còn gây nhiều tranh luận bởi khác biệt về môi trường thi đấu, không thể phủ nhận với 38 danh hiệu lớn nhỏ, Bunmathan ghi tên mình vào lịch sử như một trong những cầu thủ thành công nhất thế giới.

Dễ hiểu khi Bunmathan vẫn bền bỉ cống hiến cho tuyển Thái Lan và chưa có ý định dừng lại. Trong đợt FIFA Days tháng 6, hậu vệ kỳ cựu này tiếp tục được triệu tập để dìu dắt lứa đàn em.