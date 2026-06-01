'Tiểu Messi' rời Barca với giá 11 triệu euro

  • Thứ hai, 1/6/2026 19:45 (GMT+7)
Ansu Fati chính thức khép lại hành trình tại Camp Nou để chuyển sang khoác áo AS Monaco sau khi Barcelona đồng ý bán đứt anh với giá 11 triệu euro.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, thương vụ sẽ được hoàn tất trong vài giờ tới. Dù chấp nhận bán lỗ ngôi sao từng được định giá cả trăm triệu euro, Barcelona vẫn cài thêm điều khoản hưởng phần trăm lợi nhuận nếu AS Monaco bán anh trong tương lai.

Sau 6 mùa giải gắn bó với đội một Barca (bao gồm cả thời gian cho mượn tại Brighton), Fati rời đi với hành trang là 123 trận và 29 bàn thắng. Từng được kỳ vọng là người kế vị xứng đáng cho Lionel Messi, nhưng những ca phẫu thuật liên miên vô tình đẩy tiền đạo sinh năm 2002 vào nỗi thất vọng.

Môi trường tại AS Monaco trở thành "đất lành" giúp Fati hồi sinh. Trong mùa giải vừa qua thi đấu dưới dạng cho mượn, anh ra sân 30 trận, ghi 12 bàn và quan trọng nhất là tìm lại được sự tự tin cùng thể trạng ổn định.

Chính những màn trình diễn thuyết phục của cầu thủ người Tây Ban Nha thúc đẩy ban lãnh đạo đại diện Ligue 1 quyết định mua đứt anh để xây dựng hàng công mới. Về phía Barcelona, việc đẩy đi cả Fati lẫn Robert Lewandowski là một bước đi mang tính chiến lược nhằm giảm quỹ lương đang quá tải.

Sắp tới, "Los Blaugrana" có thể tập trung nguồn tài chính để kích nổ "bom tấn" Julián Alvarez từ Atletico Madrid trong thời gian tới. Với Barca, đây là cuộc thanh lọc đội hình cần thiết để hướng đến tương lai.

Huy Trưởng

