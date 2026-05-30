Barcelona sắp đón tân binh thứ hai

Thương vụ chiêu mộ tiền vệ Bernardo Silva của Barcelona đang tiến gần đến hồi kết.

Silva chỉ muốn đến Barcelona. Ảnh: Reuters.

Silva sẽ chia tay Man City khi hợp đồng giữa đôi bên hết hạn vào cuối mùa giải 2025/26. Ở tuổi 31, tiền vệ người Bồ Đào Nha muốn tìm kiếm một thử thách mới trong sự nghiệp và Barcelona được xem là bến đỗ lý tưởng.

Theo A Bola, Silva sẵn sàng giảm gần một nửa thu nhập hiện tại để tạo điều kiện cho thương vụ diễn ra. Tại Man City, anh nhận khoảng 16 triệu euro mỗi năm. Tuy nhiên, Silva chấp nhận mức đãi ngộ 8 triệu euro mỗi mùa nếu chuyển đến sân Camp Nou, kèm theo một khoản tiền lót tay khi ký hợp đồng.

Động thái này cho thấy Silva rất hứng thú với viễn cảnh khoác áo Barcelona. Trong nhiều năm qua, ngôi sao sinh năm 1994 liên tục được liên hệ với đội chủ sân Camp Nou. Tuy nhiên, anh vẫn lựa chọn gắn bó với Man City trước khi HLV Pep Guardiola rời đội bóng.

Về phía Barcelona, việc không phải trả phí chuyển nhượng cho Silva đã tạo điều kiện thuận lợi hơn để đội chủ sân Camp Nou theo đuổi tiền vệ giàu kinh nghiệm này.

Quyết định cuối cùng hiện thuộc về HLV Hansi Flick. Chiến lược gia người Đức cần đánh giá mức độ phù hợp của Bernardo Silva trong đội hình hiện tại, nơi đã có những cầu thủ chất lượng như Dani Olmo và Fermin Lopez.

Dù vậy, với đẳng cấp đã được khẳng định qua nhiều năm thi đấu đỉnh cao, Bernardo Silva vẫn được xem là sự bổ sung lý tưởng cho tham vọng nâng cấp chiều sâu đội hình của Barcelona ở mùa giải tới. Trước Silva, Barcelona đã hoàn tất bản hợp đồng đáng chú ý mang tên Anthony Gordon từ Newcastle với mức phí 70 triệu bảng, chưa bao gồm các khoản phụ phí.

Gordon gây chú ý khi đến Barcelona Gordon nhận được sự quan tâm của báo giới và người hâm mộ địa phương. Hình ảnh về hoạt động của ngôi sao người Anh liên tục được cập nhật trên các trang mạng xã hội.