Arsenal khuấy đảo kỳ chuyển nhượng với 200 triệu euro

Arsenal đang chuẩn bị cho một kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy tham vọng khi lên kế hoạch chi khoảng 200 triệu euro nhằm tăng cường sức mạnh hàng công.

Rogers vào tầm ngắm của nhà ĐKVĐ Premier League.

Theo The Sun, đội chủ sân Emirates muốn hoàn tất hai bản hợp đồng đáng chú ý là Morgan Rogers của Aston Villa và tài năng trẻ người Pháp, Eli Junior Kroupi, thuộc Bournemouth.

Sau mùa giải thành công và tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm ứng viên hàng đầu Premier League, HLV Mikel Arteta muốn bổ sung thêm những nhân tố chất lượng để nâng tầm đội hình. Trong đó, Morgan Rogers được xem là mục tiêu ưu tiên. Cầu thủ 23 tuổi đã có những bước tiến mạnh mẽ dưới màu áo Aston Villa nhờ khả năng thi đấu đa năng, kỹ thuật tốt và đóng góp đáng kể vào mặt trận tấn công.

Arsenal sẵn sàng gửi tới Aston Villa lời đề nghị có thể vượt mốc 100 triệu euro để giành lợi thế trước sự cạnh tranh từ nhiều đội bóng lớn. Ban huấn luyện "Pháo thủ" tin rằng Rogers đủ khả năng trở thành một trong những trụ cột của đội bóng trong nhiều năm tới.

Song song với đó, Arsenal cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho Eli Junior Kroupi. Tiền đạo trẻ người Pháp gây ấn tượng mạnh nhờ tốc độ, khả năng săn bàn và tiềm năng phát triển lớn. Dù mới 19 tuổi, Kroupi đã được đánh giá là một trong những tài năng tấn công triển vọng nhất của bóng đá châu Âu hiện nay.

Để cân đối ngân sách và tuân thủ các quy định tài chính, Arsenal được cho sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho một số cầu thủ trong đội hình. Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus và Riccardo Calafiori là những cái tên có thể ra đi nếu nhận được mức giá phù hợp.