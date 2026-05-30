Arsenal đối mặt bất lợi lớn trước PSG

  • Thứ bảy, 30/5/2026 06:16 (GMT+7)
Số trận đã đấu quá nhiều trong cả mùa đang trở thành dấu hỏi lớn với Arsenal trước cuộc chạm trán Paris Saint Germain ở chung kết Champions League.

Arsenal bước vào trận đấu quan trọng nhất mùa giải với bất lợi về thể lực.

Arsenal bước vào trận chung kết Champions League tại Budapest với sự tự tin của nhà vô địch Premier League. Tuy nhiên, đằng sau thành công ấy là một thực tế đáng lo ngại: thầy trò HLV Mikel Arteta đã phải tiêu tốn quá nhiều sức lực trên hành trình chinh phục các danh hiệu.

Những thống kê mới nhất cho thấy Arsenal vượt xa PSG về tổng số phút thi đấu trong mùa giải 2025/26. Nếu đội bóng Pháp được hưởng lợi từ việc xoay tua đội hình hiệu quả, Arsenal lại phải liên tục sử dụng các trụ cột trong giai đoạn căng thẳng nhất của mùa giải.

Sự khác biệt thể hiện rõ qua hai ngôi sao quan trọng nhất mỗi đội. Ousmane Dembele, đương kim Quả bóng vàng và Cầu thủ hay nhất Ligue 1 mùa này, chỉ thi đấu 2.110 phút trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Declan Rice đã có mặt trên sân tới 4.336 phút, nhiều hơn gấp đôi tiền đạo người Pháp.

Khoảng cách này không chỉ xuất hiện ở một cá nhân. Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola và Desire Doue đều chơi dưới 3.000 phút cho PSG. Ngược lại, Bukayo Saka, Viktor Gyokeres hay Eberechi Eze đều vượt xa cột mốc đó trong màu áo Arsenal.

Theo tính toán từ đội hình dự kiến của hai CLB, 11 cầu thủ đá chính của Arsenal đã thi đấu tổng cộng 37.664 phút mùa này. Con số tương ứng bên phía PSG chỉ là 32.115 phút. Chênh lệch 5.544 phút tương đương khoảng 62 trận.

Rice có số phút thi đấu hơn gấp đôi Dembele.

Đó là lợi thế không nhỏ dành cho đại diện nước Pháp khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định. Một đội hình sung sức hơn đồng nghĩa khả năng duy trì cường độ, tốc độ và sự chính xác trong những thời khắc then chốt cũng cao hơn.

Chính Arteta từng thừa nhận sự khác biệt về mức độ tươi mới giữa các đội bóng hàng đầu châu Âu. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng các CLB như PSG hay Bayern Munich có điều kiện xoay tua tốt hơn, qua đó giúp các ngôi sao luôn đạt trạng thái thể lực lý tưởng.

Arsenal vẫn sở hữu đủ chất lượng để cạnh tranh chức vô địch Champions League. Tuy nhiên, khi khoảng cách giữa thắng và thua chỉ nằm ở một khoảnh khắc, đôi chân nặng hơn sau một mùa giải dài có thể trở thành bất lợi lớn nhất của "Pháo thủ" trước PSG.

Đào Trần

Arsenal Desire Doue Khvicha Kvaratskhelia PSG Champions League Paris Saint Germain

