Vì sao CĐV muốn Arsenal thất bại?

Sau nhiều năm bị xem là đội bóng đáng ghét bậc nhất nước Anh, Arsenal bất ngờ nhận được sự cảm thông từ không ít người hâm mộ trung lập.

Arsenal giành chức vô địch sau nhiều năm kiên trì.

Trong bóng đá, thành công thường đi kèm với sự đố kỵ. Arsenal từng là ví dụ điển hình cho quy luật đó. Thế hệ của Arsene Wenger không chỉ chiến thắng, họ còn chiến thắng theo cách khiến đối thủ khó chịu.

Đó là thứ bóng đá đẹp, hiệu quả và đôi khi mang theo cảm giác thượng đẳng. Những năm cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, người hâm mộ Arsenal tự hào về đội bóng của mình đến mức nhiều người xem đó là sự kiêu ngạo.

Suốt hơn hai thập kỷ sau đó, Arsenal trở thành đề tài chế giễu quen thuộc. Họ luôn được kỳ vọng rất cao nhưng liên tục gục ngã trước đích đến. Hết lần này đến lần khác, đội bóng thành London bị gắn với hình ảnh "vua về nhì", đội bóng chơi đẹp nhưng không đủ bản lĩnh để giành danh hiệu lớn.

Chính những thất bại kéo dài ấy lại vô tình làm thay đổi cách nhìn của người hâm mộ trung lập. Khi Arsenal chính thức đăng quang Premier League mùa này, cảm xúc xuất hiện không hoàn toàn là sự ghen ghét.

Thay vào đó là sự thừa nhận rằng đội bóng của Mikel Arteta xứng đáng được tưởng thưởng sau nhiều năm kiên trì xây dựng. Đội hình hiện tại cũng góp phần thay đổi hình ảnh Arsenal.

Những Bukayo Saka, Declan Rice hay Eberechi Eze là các cầu thủ dễ tạo thiện cảm. Họ không đại diện cho sự ngạo mạn mà là hình ảnh của nỗ lực, sự trưởng thành và khát vọng vượt qua giới hạn.

NHM sẽ kéo dài thiện cảm với Arsenal bao lâu?

Tuy nhiên, lịch sử bóng đá cho thấy thiện cảm ấy rất mong manh. Người ta có thể vui cho Arsenal hôm nay vì họ là kẻ phá vỡ thế thống trị kéo dài của Manchester City.

Người ta cũng có thể cảm thông cho một tập thể đã chờ đợi 22 năm để chạm tay vào chiếc cúp Premier League. Nhưng nếu Arsenal tiếp tục chiến thắng trong nhiều mùa giải tới, câu chuyện sẽ khác.

Sự cảm thông luôn có hạn, còn thành công kéo dài thường tạo ra phản ứng ngược. Manchester United của Sir Alex Ferguson từng trải qua điều đó. Liverpool của Jurgen Klopp cũng vậy. Arsenal càng không phải ngoại lệ.

Có lẽ nghịch lý lớn nhất của bóng đá nằm ở chỗ: đội bóng càng chiến thắng, họ càng khó được yêu mến. Và nếu Arsenal thực sự bước vào một kỷ nguyên thống trị mới dưới thời Arteta, cảm giác "mừng cho họ" đang xuất hiện hôm nay sẽ nhanh chóng nhường chỗ cho thứ cảm xúc quen thuộc hơn, chính là mong họ thất bại.

PSG hay Arsenal: Ai xứng đáng là vua châu Âu? Đêm 30/5 tại Budapest, PSG và Arsenal bước vào trận chung kết Champions League 2025/26, màn so tài quyết định ai sẽ khép lại mùa giải với vị thế nhà vua của châu Âu.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD