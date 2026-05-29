Muốn hạ PSG, Arsenal phải trở thành Chelsea

PSG bước vào trận chung kết Champions League với vị thế cửa trên so với Arsenal. Từ các mô hình dự đoán bằng máy tính đến giới chuyên gia, tất cả đều đánh giá PSG cao hơn.

Arsenal muốn lập cú đúp danh hiệu.

Nhưng Champions League chưa bao giờ là giải đấu chỉ dành cho đội mạnh hơn trên lý thuyết. Nếu Arsenal muốn viết nên bất ngờ trước PSG, họ có thể nhìn lại một bài học rất quen thuộc của bóng đá Anh: tinh thần Chelsea trong những trận chung kết mà không ai tin họ sẽ chiến thắng.

PSG mạnh hơn Arsenal trên gần như mọi phương diện

Không khó để hiểu vì sao PSG được đánh giá cao hơn trước trận chung kết. Đội bóng của Luis Enrique là đương kim vô địch Champions League, sở hữu đội hình giàu chiều sâu và có hàng công nguy hiểm nhất giải đấu mùa này. PSG ghi tới 44 bàn tại Champions League, nhiều hơn Arsenal đến 15 bàn. Không chỉ ghi nhiều, họ còn cực kỳ hiệu quả trong khâu dứt điểm.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của PSG là 35,3, nhưng họ ghi nhiều hơn tới 8,7 bàn so với số cơ hội tạo ra. Điều đó cho thấy khả năng tận dụng thời cơ của PSG đang đạt mức rất cao. Trong khi đó, Arsenal có xG 32,11 nhưng lại ghi ít hơn 3,11 bàn so với số cơ hội đáng ra phải chuyển hóa được. Nói cách khác, PSG sắc bén hơn Arsenal rất nhiều.

Khoảng cách kinh nghiệm cũng nghiêng hẳn về phía đại diện nước Pháp. Luis Enrique là HLV từng vô địch Champions League với 2 CLB khác nhau và đã trải qua nhiều trận đấu lớn trong sự nghiệp cầm quân. Ông hiểu cách kiểm soát áp lực ở sân khấu cao nhất châu Âu.

Trong khi đó, Mikel Arteta vẫn là “tấm chiếu mới” ở Champions League. Đây mới là lần đầu ông dẫn dắt một đội bóng vào chung kết giải đấu này. Phần lớn cầu thủ Arsenal cũng chưa từng chơi ở một trận chung kết Champions League nào trước đây.

Tất cả dữ liệu, thống kê và trải nghiệm đều đang đứng về phía PSG. Nhưng Champions League là giải đấu luôn tồn tại những ngoại lệ. Lịch sử từng chứng minh rằng chỉ Real Madrid mới thực sự biết cách bảo vệ ngai vàng châu Âu. Rất nhiều nhà vô địch hùng mạnh trước đó đều gục ngã ngay ở trận chung kết mùa kế tiếp.

AC Milan thất bại năm 1995 trước Ajax, Ajax gục ngã năm 1996 trước Juventus và Juventus cũng mất cúp năm 1997 trước Dortmund. Điểm chung của họ là đều bị đánh bại bởi những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Đó là lời nhắc rằng ở Champions League, áp lực bảo vệ ngôi vương đôi khi còn đáng sợ hơn hành trình chinh phục nó.

Arsenal cần kiên cường phòng ngự trước PSG.

Arsenal cần mang tinh thần London vào trận chung kết

Nếu muốn tìm một hình mẫu để tạo bất ngờ trước PSG, Arsenal không cần nhìn đâu xa ngoài London. Hàng xóm Chelsea từng hai lần bước vào chung kết Champions League trong tư thế cửa dưới rất rõ ràng. Năm 2012, họ bị xem gần như không có cơ hội trước Bayern Munich ngay tại Allianz Arena. Năm 2021, Chelsea tiếp tục bị đánh giá thấp hơn rất nhiều trước cỗ máy chiến thắng của Pep Guardiola.

Nhưng Chelsea cuối cùng đều vô địch. Điểm đặc biệt của hai chiến tích ấy không nằm ở việc Chelsea chơi hay hơn toàn diện. Họ thắng vì mang vào trận đấu thứ tinh thần cực kỳ lì lợm: không sợ hãi, không bị áp lực đè nặng và sẵn sàng biến trận đấu thành cuộc chiến sinh tồn. Arsenal hiện tại có thể học điều đó.

Khác với PSG, đội bóng của Arteta bước vào trận chung kết với tâm lý khá thoải mái. Chức vô địch Ngoại hạng Anh vừa qua đã giúp họ giải tỏa cơn khát danh hiệu kéo dài suốt nhiều năm. Đội bóng này không còn mang cảm giác ức chế hay áp lực phải chứng minh bản thân như trước. Họ bước vào trận chung kết với sự hưng phấn.

Trong khi đó, PSG lại phải đối mặt với áp lực lịch sử rất lớn. Họ đứng trước cơ hội trở thành đội đầu tiên sau Real Madrid bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Chính điều đó khiến kỳ vọng và căng thẳng đè nặng lên vai thầy trò Luis Enrique.

Arsenal có thể không sở hữu hàng công bùng nổ bằng PSG. Họ cũng thiếu kinh nghiệm ở sân khấu lớn nhất châu Âu. Nhưng Champions League chưa bao giờ chỉ được quyết định bằng thống kê hay giá trị đội hình. Kiên trì phòng ngự và tìm cách tạo khác biệt bằng một quả phạt góc hay một tình huống cố định là đòn tủ của thầy trò nhà Arteta.

Chelsea từng đánh bại Bayern và Man City trong hoàn cảnh ít người tin tưởng hơn Arsenal hiện tại rất nhiều. Và nếu Arsenal mang được tinh thần ấy vào trận chung kết, PSG có thể sẽ nhận ra rằng điều đáng sợ nhất ở Champions League đôi khi không phải đội mạnh hơn, mà là đội thu mình ở cửa dưới.