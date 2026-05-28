Arsenal ra giá bán Jesus

  • Thứ năm, 28/5/2026 06:33 (GMT+7)
Arsenal sẵn sàng bán Gabriel Jesus trong kỳ chuyển nhượng hè, giữa lúc tiền đạo người Brazil nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB Premier League.

Jesus không có tương lai ở Emirates.

Theo truyền thông Anh, Arsenal sẵn sàng để Jesus ra đi nếu thu về khoảng 20 triệu bảng. Đội chủ sân Emirates nhận được nhiều cuộc hỏi mua dành cho chân sút 29 tuổi và bắt đầu cân nhắc việc tái cấu trúc hàng công dưới thời HLV Mikel Arteta.

Sau thời gian đầu gây ấn tượng, vai trò của Jesus dần suy giảm vì chấn thương liên tiếp cùng sự cạnh tranh ngày càng lớn trên hàng công. Mùa giải vừa qua, cựu tiền đạo Man City gặp vấn đề nghiêm trọng ở dây chằng đầu gối và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Dù trở lại vào cuối năm và ghi 6 bàn sau 27 trận, Jesus vẫn không thể lấy lại vị trí chính thức. Anh hiện xếp sau những lựa chọn như Viktor Gyokeres hay Kai Havertz trong hệ thống của Arteta.

Việc chỉ đá chính 3 trận Premier League mùa này cũng ảnh hưởng trực tiếp tới vị thế của Jesus ở tuyển Brazil. Tiền đạo sinh năm 1997 chưa trở lại khoác áo Selecao kể từ cuối năm 2023.

Dù vậy, Jesus nhiều lần khẳng định mong muốn tiếp tục gắn bó với Arsenal. Chia sẻ hồi cuối năm ngoái, anh bác bỏ khả năng sang Saudi Arabia hoặc trở về Brazil thi đấu, đồng thời nhấn mạnh bản thân vẫn còn nhiệm vụ dang dở tại Emirates.

Gia nhập Arsenal năm 2022 cùng Oleksandr Zinchenko, Jesus được xem là một trong những nhân tố giúp thay đổi tham vọng của đội bóng thành London. Kinh nghiệm vô địch Premier League của anh đóng vai trò quan trọng trong hành trình đưa Arsenal trở lại vị thế hàng đầu.

Sau 123 lần ra sân cho Arsenal, Jesus ghi 32 bàn và có 22 kiến tạo. Tuy nhiên, khả năng tiền đạo người Brazil chia tay Emirates trong hè này đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

