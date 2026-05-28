MU vừa công bố báo cáo tài chính quý III với nhiều con số đáng chú ý, trong đó có khoản chi khổng lồ cho việc sa thải HLV Ruben Amorim và đội ngũ trợ lý.

MU mất bộn tiền cho Amorim.

Theo báo cáo, đội chủ sân Old Trafford phải bỏ ra tới 16,7 triệu bảng để chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia người Bồ Đào Nha hồi tháng 1.

Ngoài ra, MU còn ghi nhận thêm khoản lỗ 5,2 triệu bảng liên quan đến việc thanh lý các tài sản vô hình phát sinh từ quyết định thay tướng. Toàn bộ chi phí này được xếp vào hạng mục “chi phí đặc biệt” trong báo cáo tài chính mới nhất của CLB.

Dù phải chi khoản tiền lớn cho biến động trên băng ghế huấn luyện, tình hình tài chính của MU vẫn có nhiều tín hiệu tích cực. Đội bóng thành Manchester nâng dự báo doanh thu cả năm lên hơn 655 triệu bảng, trong khi lợi nhuận hoạt động trong 9 tháng tính đến ngày 31/3 đạt 37,7 triệu bảng. Con số này trái ngược với khoản lỗ 3,2 triệu bảng cùng kỳ mùa trước.

Sau khi Amorim rời ghế nóng, Michael Carrick được trao quyền dẫn dắt đội bóng và nhanh chóng giúp MU cải thiện phong độ. “Quỷ đỏ” khép lại mùa giải ở vị trí thứ ba Premier League, đồng thời giành vé dự Champions League mùa tới.

Ban lãnh đạo MU cho rằng những biện pháp cắt giảm chi phí kể từ khi Jim Ratcliffe trở thành đồng sở hữu CLB phát huy hiệu quả rõ rệt. Báo cáo của đội bóng nhấn mạnh việc tinh giản nhân sự và tối ưu vận hành giúp CLB cải thiện đáng kể các chỉ số tài chính trong năm qua.

Bên cạnh đó, MU cũng xác nhận kế hoạch xây dựng sân vận động mới với sức chứa 100.000 chỗ ngồi vẫn đang được xúc tiến. Dự án này được xem là bước đi chiến lược nhằm tăng nguồn thu lâu dài và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của đội bóng.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Brighton 0-3 MU MU khép lại mùa giải 2025/26 với chiến thắng 3-0 trước Brighton trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.