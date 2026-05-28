Người Mỹ thờ ơ với tuyển Anh

  • Thứ năm, 28/5/2026 07:02 (GMT+7)
Đội tuyển Anh đối mặt nguy cơ tạo nên hình ảnh kém sôi động trước World Cup 2026 khi trận giao hữu với New Zealand tại Mỹ đang rơi vào cảnh ế vé nghiêm trọng.

Theo truyền thông Anh, trận giao hữu giữa tuyển Anh và New Zealand diễn ra ngày 6/6 trên sân Raymond James ở Tampa, Florida mới chỉ bán được khoảng 13.000 vé.

Trong khi đó, sân đấu này có sức chứa lên tới 69.000 chỗ ngồi, đồng nghĩa khoảng 50.000 ghế có thể bị bỏ trống.

Đây là màn khởi động đầu tiên của thầy trò HLV Thomas Tuchel trước World Cup 2026. Harry Kane cùng các đồng đội sẽ đối đầu New Zealand tại sân nhà của CLB NFL Tampa Bay Buccaneers, nhưng sức hút của “Tam sư” trên đất Mỹ lại không như kỳ vọng.

Hiệp hội bóng đá Anh (FA) phân bổ 3.776 vé cho hội cổ động viên chính thức England Supporters Travel Club. Tuy nhiên đến nay mới chỉ khoảng 1.500 người đăng ký mua vé. Dù bang Florida có khoảng 400.000 người Anh sinh sống, lượng khán giả quan tâm vẫn khá thấp.

Giá vé rẻ nhất cho trận đấu vào khoảng 54 bảng. FA cho rằng mức giá này phù hợp với mặt bằng thể thao tại Mỹ. Tuy nhiên, so với các trận giao hữu khác, mức giá này vẫn bị xem là thiếu hấp dẫn.

Trong khi đó, tuyển Mỹ bán vé thuận lợi hơn đáng kể. Vé trận giao hữu giữa Mỹ và Senegal chỉ từ 29 bảng, còn màn so tài với tuyển Đức dao động từ 101 đến 661 bảng.

Sau trận gặp New Zealand, tuyển Anh tiếp tục đá giao hữu với Costa Rica tại Orlando ngày 10/6. Trận đấu này đã bán được khoảng 12.000 vé cho sân Inter&Co Stadium có sức chứa 25.500 chỗ ngồi.

Theo FIFA, khoảng 5 triệu trong tổng số 6 triệu vé của World Cup 2026 đã được bán ra. Tuy nhiên, câu chuyện ế vé của tuyển Anh cho thấy sức nóng của các trận giao hữu trước giải chưa thực sự bùng nổ như kỳ vọng.

Đào Trần

