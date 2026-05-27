Phản ứng gay gắt của Neymar

Neymar khẳng định anh hoàn toàn ổn về thể trạng và không lo ngại chấn thương sẽ ảnh hưởng đến World Cup 2026 cùng đội tuyển quốc gia Brazil.

Neymar ở khán đài vẫn thu hút mọi sự chú ý từ truyền thông Brazil. Ảnh: Reuters.

Sáng 27/5, Neymar xuất hiện trên khán đài sân Vila Belmiro để theo dõi Santos đánh bại Deportivo Cuenca 3-0 tại Copa Sudamericana.

Dù không thi đấu, ngôi sao 34 tuổi vẫn trở thành tâm điểm chú ý khi truyền thông Brazil liên tục đặt câu hỏi về vấn đề ở bắp chân mà anh gặp phải trong trận đấu với Coritiba trước đó.

Trước những lo ngại về khả năng dự World Cup 2026, Neymar tỏ ra khá thoải mái. Khi được hỏi tình trạng bắp chân hiện tại ra sao trước ngày hội quân cùng đội tuyển quốc gia Brazil, cựu tiền đạo Barcelona trả lời ngắn gọn: “Nó vẫn ở đây, hoàn toàn nguyên vẹn”.

Không lâu sau, Neymar tiếp tục phản ứng mạnh hơn khi phóng viên đề cập khả năng chấn thương có thể trở thành “vấn đề” tại World Cup.

Tiền đạo của Santos lập tức đáp lại: “Có vấn đề gì à?”. Câu trả lời ngắn nhưng đủ cho thấy sự tự tin pha lẫn gay gắt của chân sút từng nhiều năm giữ vai trò đầu tàu của "Selecao".

Dẫu vậy, ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Brazil vẫn không chủ quan. Theo ESPN Brazil, HLV Carlo Ancelotti cùng đội ngũ y tế sẽ dành cho Neymar một giáo án riêng khi anh hội quân tại trung tâm Granja Comary ở Teresopolis.

Mục tiêu của đội tuyển quốc gia Brazil là kiểm soát tải vận động để tránh tình trạng phù cơ bắp chân của Neymar trở nên nghiêm trọng hơn trong giai đoạn chuẩn bị cường độ cao trước World Cup. Casemiro đã là cầu thủ đầu tiên hội quân hôm 27/5, trong khi Neymar dự kiến có mặt sau đó một ngày.

Mùa này, Neymar ra sân 15 trận cho Santos, ghi 6 bàn và có 4 kiến tạo. Anh góp mặt trong 10/17 trận gần nhất của CLB và vẫn được Ancelotti điền tên vào danh sách dự World Cup 2026.

Đội tuyển quốc gia Brazil sẽ đá giao hữu với Panama ngày 31/5 và Ai Cập ngày 6/6 trước khi bước vào trận mở màn World Cup gặp Morocco hôm 13/6.

