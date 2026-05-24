Neymar nhường áo số 10 cho Vinicius ở World Cup 2026?

  • Chủ nhật, 24/5/2026 07:27 (GMT+7)
Thông tin HLV Carlo Ancelotti muốn trao áo số 10 của tuyển Brazil cho Vinicius Junior thay vì Neymar đang gây chú ý lớn trước thềm World Cup 2026.

Theo PTBrasil, ban huấn luyện tuyển Brazil đang cân nhắc thay đổi biểu tượng số áo ở kỳ World Cup diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Cụ thể, Vinicius có thể trở thành chủ nhân mới của chiếc áo số 10 huyền thoại, trong khi Neymar sẽ chuyển sang khoác áo số 13.

Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên người hâm mộ chứng kiến “N13” tại một kỳ World Cup. Suốt sự nghiệp quốc tế, cựu sao Barcelona và Paris Saint-Germain gần như gắn liền với áo số 10 - số áo biểu tượng của những tượng đài kỹ thuật trong lịch sử bóng đá Brazil.

Trong khi đó, Vinicius được xem là gương mặt đại diện cho thế hệ mới của ''Selecao''. Sau nhiều mùa giải bùng nổ cùng Real Madrid, ngôi sao sinh năm 2000 ngày càng có vai trò lớn trong đội hình tuyển Brazil.

Dẫu vậy, phía Liên đoàn Bóng đá Brazil chưa đưa ra xác nhận chính thức về thay đổi này. Neymar hiện cũng chưa chắc chắn đạt thể trạng tốt nhất sau quãng thời gian liên tục gặp vấn đề chấn thương trong màu áo Santos.

World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Neymar. Vì vậy, mọi thay đổi liên quan đến vai trò, số áo hay vị thế của anh ở tuyển Brazil đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Thái Viên

