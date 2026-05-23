Neymar đối mặt nguy cơ lỡ hẹn World Cup 2026

Truyền thông Brazil cho biết tình trạng chấn thương của Neymar nghiêm trọng hơn công bố ban đầu từ Santos, khiến khả năng ra sân trước World Cup 2026 bị đặt dấu hỏi lớn.

Tương lai của Neymar tại World Cup 2026 vẫn chưa thể ấn định.

Theo ESPN Brasil & O Globo, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) không hài lòng với cách Santos cung cấp thông tin về chấn thương của Neymar. Đội bóng Brazil trước đó khẳng định tiền đạo sinh năm 1992 chỉ bị “phù nhẹ” ở bắp chân phải. Tuy nhiên, các đánh giá nội bộ từ CBF cho rằng vấn đề của Neymar phức tạp hơn nhiều.

Hiện tại, khả năng Neymar vắng mặt ở các trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026 là rất cao. Đây được xem là diễn biến đáng lo với đội tuyển Brazil trong bối cảnh ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã cận kề.

Nguồn tin từ Brazil cho biết quyết định cuối cùng về tình trạng của Neymar sẽ được đưa ra sau đợt kiểm tra y tế quan trọng vào ngày 27/5. Kết quả lần đánh giá này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch nhân sự của HLV Carlo Ancelotti cho trận mở màn World Cup 2026 gặp Morocco vào ngày 13/6.

Ban huấn luyện tuyển Brazil hiện theo dõi sát sao quá trình hồi phục của Neymar. Trong trường hợp tiền đạo 34 tuổi không đạt thể trạng tốt nhất, khả năng anh bị hạn chế thời gian thi đấu hoặc thậm chí vắng mặt ở giai đoạn đầu giải đấu hoàn toàn có thể xảy ra.

Neymar vẫn được xem là một trong những nhân tố giàu kinh nghiệm và có ảnh hưởng lớn nhất của Brazil. Vì vậy, mọi diễn biến liên quan tới chấn thương của cựu sao FC Barcelona và Paris Saint-Germain đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông lẫn người hâm mộ Brazil.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là World Cup 2026 sẽ khởi tranh. Mọi thông tin nhân sự của tuyển Brazil đều nhận được sự chú ý từ giới mộ điệu. Nếu Neymar vắng mặt, chắc chắn đó sẽ là tổn thất không nhỏ về chuyên môn lẫn tinh thần của ''Selecao''. Chủ nhân của 8 bàn thắng tại 3 kỳ World Cup cũng dường như cũng sẽ khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế sau giải đấu diễn ra trên đất Bắc Mỹ vào tháng 6 tới.

Phản ứng của Neymar khi có tên trong danh sách dự World Cup 2026 Đoạn clip Neymar và các danh thủ Brazil ăn mừng sau khi HLV Ancelotti điền tên cựu sao Barcelona, PSG vào đội hình dự World Cup 2026 đang gây chú ý trên Reddit và cả X.