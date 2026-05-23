MU chuẩn bị nổ hai 'bom tấn' giá 140 triệu euro?

Theo Sky Sports, MU hiện tiến rất gần tới việc bổ sung hai tân binh trị giá khoảng 140 triệu euro nhằm nâng cấp tuyến giữa trước mùa giải mới.

Tonali là mục tiêu chuyển nhượng của MU.

Sau khi giúp MU cán đích top 3 Premier League và giành vé dự Champions League, Michael Carrick được ký hợp đồng tới năm 2028. Thành công cũng mở ra điều kiện tài chính thuận lợi hơn cho đội chủ sân Old Trafford nâng cấp đội hình.

Lúc này, Sandro Tonali của Newcastle United và Ederson của Atalanta nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của MU. Carrick được cho đặc biệt muốn có Tonali và xem tiền vệ người Italy là bản hợp đồng ưu tiên số một trong triều đại mới tại Old Trafford.

Nhà báo Gianluca Di Marzio tiết lộ MU rất tự tin vào khả năng hoàn tất thương vụ Tonali với mức phí có thể lên tới 100 triệu euro, hoặc khoảng 75-80 triệu euro kèm phụ phí.

Trong khi đó, Ederson nổi lên như phương án lý tưởng để tăng chiều sâu tuyến giữa. Tiền vệ người Brazil chỉ còn một năm hợp đồng với Atalanta và đội bóng Italy được cho đã hạ giá bán đáng kể nhằm tránh nguy cơ mất trắng vào năm sau.

Sự ra đi của Casemiro cùng tương lai bất ổn của Manuel Ugarte khiến khu trung tuyến trở thành ưu tiên cấp thiết với MU. Dù Kobbie Mainoo chơi ấn tượng, đội chủ sân Old Trafford vẫn thiếu chiều sâu và sức cạnh tranh cho lịch thi đấu dày đặc mùa tới.

Nếu hoàn tất cả hai thương vụ, MU thật sự cho thấy tham vọng trở lại nhóm ứng viên vô địch ở Anh và châu Âu.

