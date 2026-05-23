Ronaldo trượt giải hay nhất mùa

Không phải Cristiano Ronaldo, Joao Felix mới là người được vinh danh ở giải Cầu thủ hay nhất mùa giải Saudi Pro League 2025/26.

Felix thắng giải thưởng cá nhân quan trọng. Ảnh: Reuters.

Danh hiệu cá nhân của Felix được công bố chỉ một ngày sau khi Al Nassr đăng quang Saudi Pro League 2025/26. Ở vòng đấu quyết định, đội bóng của HLV Jorge Jesus đánh bại Damac với tỷ số 4-1 để kết thúc mùa giải với nhiều hơn đối thủ Al Hilal 2 điểm.

Ronaldo tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng lớn khi lập cú đúp trong trận đấu then chốt này. Hai bàn thắng giúp siêu sao 41 tuổi nâng tổng số pha lập công tại giải lên con số 28, đồng thời mang về danh hiệu lớn đầu tiên cho anh kể từ khi chuyển đến Saudi Arabia vào cuối năm 2022.

Dù vậy, người được xướng tên ở hạng mục cá nhân cao quý nhất lại là Felix. Cựu cầu thủ Chelsea ghi 20 bàn và dẫn đầu giải về số kiến tạo với 13 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công. Màn trình diễn toàn diện giúp anh vượt qua Julian Quinones và Ivan Toney trong cuộc đua giành giải thưởng.

Chia sẻ sau chức vô địch, Felix cho biết sự tin tưởng từ HLV Jorge Jesus là yếu tố quan trọng giúp anh thăng hoa: “Tôi hạnh phúc khi được chơi đúng vị trí sở trường. HLV trao cho tôi sự tự tin để dẫn dắt lối chơi và trở thành trung tâm của đội bóng”.

Trong khi đó, Jesus cũng nhận giải HLV hay nhất mùa. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha xác nhận sẽ rời Al Nassr sau khi hoàn thành mục tiêu giúp Ronaldo chinh phục danh hiệu tại Saudi Arabia.

Với Ronaldo, anh khép lại mùa giải 2025/26 cùng Al Nassr mà không giành được danh hiệu cá nhân nào. Giải thưởng Vua phá lưới SPL thuộc về Quinones với 33 bàn thắng, hơn Ronaldo 5 bàn.

Ronaldo đã sẵn sàng cho World Cup 2026 28 bàn thắng sau 30 lần ra sân cho Al Nassr mùa giải 2025/26. Ronaldo đến World Cup 2026 với thông số của một cầu thủ đang vào đoạn chín của sự nghiệp chứ không phải người 41 tuổi.