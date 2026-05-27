CLB châu Âu 'chơi lớn' với Filipe Luis

Bayer Leverkusen được cho là sắp tạo cú sốc trên băng ghế huấn luyện khi Filipe Luis nổi lên như ứng viên hàng đầu thay Kasper Hjulmand sau mùa giải gây thất vọng của đội bóng Đức.

Filipe Luis chuẩn bị dẫn dắt một CLB châu Âu.

Theo Sky Sports, Leverkusen đã bắt đầu đàm phán với Filipe Luis và quá trình thương thảo đang diễn ra tích cực.

Cựu hậu vệ Atletico Madrid hiện là lựa chọn ưu tiên của ban lãnh đạo đội bóng Bundesliga trong kế hoạch tái thiết sau khi hụt vé dự Champions League.

Kasper Hjulmand được bổ nhiệm thay Erik ten Hag ở mùa trước nhưng không thể tạo dấu ấn như kỳ vọng.

Dù ký hợp đồng tới năm 2027, HLV người Đan Mạch không giúp Leverkusen duy trì vị thế cạnh tranh ở Bundesliga. Đội chủ sân BayArena được cho là chỉ công bố việc chia tay Hjulmand sau khi hoàn tất thỏa thuận với người kế nhiệm.

Filipe Luis mang đến hồ sơ khá đặc biệt cho Leverkusen. Ông từng là biểu tượng của Atletico Madrid với 333 trận đấu, đồng thời có 44 lần khoác áo đội tuyển Brazil. Sau khi giải nghệ trong màu áo Flamengo hồi đầu năm 2024, cựu hậu vệ sinh năm 1985 nhanh chóng bước vào sự nghiệp huấn luyện.

Tháng 9/2024, Filipe Luis tiếp quản đội một Flamengo và lập tức tạo tiếng vang lớn. Ông giúp CLB Brazil vô địch giải quốc nội, đồng thời đăng quang Copa Libertadores chỉ trong mùa đầu tiên cầm quân. Vì vậy, việc nhà cầm quân 40 tuổi bị Flamengo sa thải hồi tháng 3 vẫn khiến nhiều người bất ngờ.

Leverkusen trước đó cũng cân nhắc Oliver Glasner và Andoni Iraola. Dẫu vậy, Glasner được cho là muốn dẫn dắt một đội bóng đủ sức cạnh tranh chức vô địch Champions League, khiến đôi bên khó đạt thỏa thuận.

Trong bối cảnh ấy, Filipe Luis trở thành phương án vừa táo bạo vừa giàu tiềm năng. Nếu cập bến BayArena, huyền thoại Atletico Madrid sẽ đứng trước thử thách lớn đầu tiên tại bóng đá châu Âu trên cương vị HLV trưởng.

