Lời xác nhận của Barca với Rashford

  Thứ tư, 27/5/2026 19:44 (GMT+7)
Đại diện Barcelona công khai ca ngợi Marcus Rashford sau mùa giải thành công tại La Liga, giữa lúc Manchester United được cho là sẵn sàng bán đứt tiền đạo người Anh.

Marcus Rashford dường như tìm lại chính mình sau khi rời Old Trafford theo dạng cho mượn. Trong màu áo Barcelona, chân sút người Anh ghi 14 bàn trên mọi đấu trường và trở thành một trong những phương án tấn công đáng chú ý dưới thời Hansi Flick.

Giám đốc Thể thao Deco xác nhận Barcelona hài lòng với những gì Rashford thể hiện, đặc biệt ở khả năng thích nghi và tinh thần thi đấu.

“Marcus giúp chúng tôi rất nhiều. Không dễ để một cầu thủ lớn như cậu ấy đến theo dạng cho mượn. Rashford phải thay thế vai trò của Raphinha và cậu ấy đã làm rất tốt”, Deco chia sẻ với BBC Sport.

Cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha cũng đánh giá cao cách Rashford phản ứng khi không thường xuyên đá chính tại Camp Nou.

Theo truyền thông Anh, Manchester United sẵn sàng để Rashford ra đi vĩnh viễn với mức phí khoảng 35 triệu euro. Sau mùa giải khởi sắc ở La Liga, tiền đạo sinh năm 1997 cũng được cho là muốn tiếp tục gắn bó với Barcelona thay vì trở lại Old Trafford.

Dù chưa xác nhận kế hoạch chuyển nhượng, Deco không giấu sự hài lòng về Rashford.

“Mùa giải của cậu ấy rất tốt. Chúng tôi hạnh phúc khi Rashford cùng đội vô địch La Liga. Cậu ấy xứng đáng với điều đó vì đã làm việc rất chăm chỉ”, ông nhấn mạnh.

Bên cạnh câu chuyện Rashford, Deco tin Barcelona đang bước vào giai đoạn mới đầy hứa hẹn dưới thời Hansi Flick.

Với những tài năng trẻ như Lamine Yamal hay Pau Cubarsi, đội bóng xứ Catalonia được kỳ vọng tiếp tục thống trị bóng đá Tây Ban Nha trong nhiều năm tới.

Đào Trần

