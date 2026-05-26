Tiền đạo Marcus Rashford đang cho thấy quyết tâm tiếp tục thi đấu cho Barcelona ở mùa giải mới.

Rashford đánh cược với Barcelona. Ảnh: Reuters.

Theo Mundo Deportivo, Rashford sẵn sàng giảm 40% tiền lương để được ký hợp đồng dài hạn với Barcelona. Trước đó, đội chủ sân Camp Nou đồng ý trả toàn bộ tiền lương của Rashford khi mượn chân sút này từ MU (lương cứng vào khoảng 14 triệu euro/mùa, chưa gồm phụ phí).

Động thái giảm lương của Rashford được ban lãnh đạo Barcelona đánh giá rất cao trong bối cảnh CLB gặp khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, đội vẫn cân nhắc kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro. Ưu tiên hàng đầu của Barcelona là tiếp tục mượn Rashford thêm một mùa giải.

Dù vậy, ý tưởng này vấp phải sự phản đối của MU. "Quỷ đỏ" ưu tiên phương án bán đứt, đặc biệt sau màn trình diễn ấn tượng của anh ở mùa giải này.

Rashford muốn gắn bó lâu dài với Barcelona. Ảnh: Reuters.

Ở mùa giải vừa qua, Rashford không thường xuyên có suất đá chính dưới thời HLV Hansi Flick. Phần lớn thời gian thi đấu của anh đến trong giai đoạn Raphinha gặp chấn thương. Tuy nhiên, chân sút người Anh tận dụng rất tốt cơ hội khi ghi được 14 bàn thắng và đóng góp thêm 14 pha kiến tạo trên mọi đấu trường.

Dù đôi lúc bị đánh giá chưa thực sự hòa nhập hoàn toàn với hệ thống chiến thuật của Barcelona, Rashford vẫn nhận được sự tin tưởng lớn từ Hansi Flick. Nhà cầm quân người Đức nhiều lần công khai khen ngợi thái độ cũng như sự hiệu quả của cầu thủ sinh năm 1997 và muốn giữ anh ở lại cho mùa giải tiếp theo.

Không chỉ phù hợp về chuyên môn, Rashford còn cảm thấy hài lòng với cuộc sống tại Barcelona. Tiền đạo người Anh nhanh chóng hòa nhập với tập thể và thích nghi tốt với môi trường mới. Trong lễ ăn mừng chức vô địch La Liga, anh từng công khai bày tỏ mong muốn tiếp tục khoác áo đội bóng xứ Catalonia.

